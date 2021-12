JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah MNC Sekuritas agar tidak hanya memahami teori namun juga praktek trading, MNC Sekuritas menggandeng Tetra Saham untuk menggelar webinar berbagi ilmu trading saham.

Mengawali webinar Stock Monitoring pada Senin (13/12/2021), Analis Teknikal Tetra Saham Muhammad Hamzah RTA “Bro Jack” membagikan cerita tentang rahasia dalam melakukan trading. Menurut Bro Jack, satu hal yang sangat penting untuk ditanamkan dalam diri investor sebelum melakukan trading adalah mengutamakan skill yang dipertajam.

“Pada permulaan melakukan trading saham, Anda tidak perlu khawatir dengan cuan yang akan Anda terima. Hal yang terpenting adalah Anda sebaiknya mengasah skill dan intuisi terlebih dahulu agar Anda tidak perlu mengalami kerugian. Pikirkanlah bagaimana Anda bisa belajar sambil mendapatkan cuan walaupun sedikit supaya psikologis Anda bisa tetap aman,” jelas Bro Jack.

Selain itu, tambah Bro Jack, sebaiknya Anda berfokus bukan pada saham-saham gorengan. Anda sebaiknya berfokus pada saham-saham yang lebih besar terlebih dahulu.

Anda juga perlu melihat saham-saham yang tengah ramai diperdagangkan dengan melihat value atau frekuensi perdagangan pada hari tersebut.

