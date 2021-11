JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas memfasilitasi investasi saham, termasuk di antaranya yang berbasis syariah.

Sebagai negara yang didominasi oleh penduduk muslim, potensi pengembangan saham syariah sangat besar di Indonesia. Saham syariah sendiri merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Berikut ini adalah 3 kriteria sebuah saham disebut sebagai saham syariah.

1. Berdasarkan Rasio Keuangan

Sebuah emiten syariah harus mampu memenuhi rasio keuangan sesuai dengan syariah. Agar dapat memenuhi syarat rasio keuangan, maka total utang berbasis bunga sebaiknya tidak lebih dari 45% dari total aset.

Selain itu, jumlah total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya sebaiknya tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha (revenue).

2. Berdasarkan Kegiatan Usaha

Suatu emiten dapat dikatakan sebagai emiten dengan efek syariah jika kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, emiten tersebut juga tidak boleh mengandung unsur jasa keuangan riba seperti bank maupun pembiayaan berbasis bunga.

Emiten yang masuk dalam kategori saham syariah merupakan emiten yang tidak memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang haram.

3. Syarat Lainnya

Syarat lain yang harus Anda ketahui tentang saham syariah adalah emiten wajib menjalankan dan menandatangani akad sesuai prinsip syariah. Selain itu, emiten tersebut harus menjamin bahwa usahanya telah sesuai dengan sistem syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Itulah dia beberapa syarat atau kriteria saham yang masuk dalam daftar saham syariah.

