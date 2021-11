JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan update terbaru seputar emiten dalam dunia pasar modal bagi nasabahnya.

Produsen pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) yakin mencapai target penjualan tahun 2021 sebesar Rp1,8 triliun. Optimisme ini terjadi karena kenaikan tren permintaan pupuk dari awal tahun hingga saat ini, kenaikan harga sawit yang hingga saat ini masih berada di harga atas, serta membaiknya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang diikuti dengan pelonggaran PPKM.

Pada tahun 2021, kinerja SAMF tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan SAMF meningkat sebesar 29,70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Selain itu, SAMF juga terus memperkuat Divisi R&D sehingga produk yang dipasok pada para konsumen akan terjamin kualitasnya.

Apakah cara yang dilakukan oleh SAMF untuk memenuhi permintaan pupuk yang semakin meningkat? Strategi apa yang dilakukan oleh SAMF guna meningkatkan keuntungan dari bisnis pupuk ini?

Simak ulasan selengkapnya dalam webinar Company Update SAMF bertajuk “Strategi Jitu SAMF Menuai Keuntungan Bisnis Pupuk”. Webinar ini akan menghadirkan pembicara Direktur Utama SAMF Yahya Taufik dan diselenggarakan pada Rabu (1/12/2021) pada pukul 15.30 – 17.00 WIB.

