JAKARTA - Pasar saham Wall Street kompak menurun. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun lebih dari 1% pada perdagangan Selasa (14/12/2021) waktu setempat.

Anjloknya Wall Street disebabkan setelah data menunjukkan harga produsen meningkat lebih dari yang diharapkan pada November, seiring menjelang keputusan potensial untuk pengurangan lebih cepat dari Federal Reserve AS minggu ini.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average turun 119,65 poin, atau 0,34%, pada 35.531,30, S&P 500 turun 51,36 poin, atau 1,10%, pada 4.617,61, dan Nasdaq Composite turun 274,27 poin, atau 1,78%, menjadi 15.139,01.

Sembilan dari 11 indeks sektor utama S&P 500 turun, dengan keuangan naik 0,5%, karena investor memperkirakan nada hawkish dari The Fed pada akhir pertemuan dua hari pada Rabu.

Saham Beyond Meat Inc menguat 6,7% setelah Piper Sandler meningkatkan stok pembuat daging nabati menjadi "netral" dari "kurang berat".

Isu yang menurun melebihi jumlah yang maju untuk rasio 1,77 banding 1 di NYSE dan rasio 2,03 banding 1 di Nasdaq.

Indeks S&P mencatat posisi 12 tertinggi baru 52-minggu dan dua terendah baru, sedangkan Nasdaq mencatat 16 tertinggi baru dan 266 terendah baru.

Varian coronavirus Omicron yang menyebar cepat juga meredam sentimen investor setelah indeks S&P 500 mencapai penutupan tertinggi sepanjang masa akhir pekan lalu.

Penurunan dipimpin oleh saham teknologi megacap, dengan Meta Platforms, Microsoft Corp, Tesla Inc, Alphabet Inc dan Amazon.com Inc turun antara 1,3% dan 4,0%.

Apple Inc turun 1,6%, tetapi tetap berada di jalur untuk menjadi perusahaan senilai $3 triliun pertama di dunia berdasarkan nilai pasar.

Data dari Departemen Tenaga Kerja menunjukkan indeks harga produsen (PPI) untuk permintaan akhir dalam 12 bulan hingga November melonjak 9,6%, mencatat kenaikan terbesar sejak November 2010 dan mengikuti kenaikan 8,8% pada Oktober.

"Cerita untuk sebagian besar tahun 2021, atau tentu saja enam bulan terakhir telah menjadi tanda-tanda inflasi yang semakin mengkhawatirkan," kata David Keller, kepala strategi pasar di StockCharts.com.

Bank sentral AS kemungkinan akan memberi sinyal penghentian pembelian aset yang lebih cepat, dan dengan demikian, awal yang lebih cepat untuk kenaikan suku bunga untuk menahan kenaikan harga yang cepat.

"Saya akan mengatakan pertemuan ini adalah saat kita mulai mendapatkan kejelasan tentang bagaimana mereka (The Fed) akan mengatasi gagasan inflasi yang tetap tinggi dan kemungkinan besar akan tetap menjadi masalah di tahun depan," kata Keller.

Jajak pendapat ekonom Reuters melihat bank sentral menaikkan suku bunga dari mendekati nol menjadi 0,25% -0,50% pada kuartal ketiga tahun depan, diikuti oleh yang lain pada kuartal keempat.