JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri peresmian kawasan usaha Dhanadyaksa Dipati Ukur secara langsung. Seperti yang telah tertera pada namanya, kawasan ini terletak di Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat.

“Namanya Dhanadyaksa Dipati Ukur, sebuah bangunan eks Wisma Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN @blu.lman, kemudian disulap menjadi Co-Working Space dan Creative Hub,” kata dia di akun Instagram @smindrawati, dikutip Sabtu (18/12/2021).

Bangunan ini sempat tidak beroperasi selama belasan tahun. Setelah disulap, bangunan itu kini menjadi aset negara yang mampu menjadi tempat berkumpulnya para pelaku industri kreatif.

“Di Jalan Dipati Ukur 33 Bandung, ada tempat keren di mana para pelaku industri kreatif berkumpul. Jika anda mampir, mungkin anda tidak mengira bahwa itu aset negara,” imbuhnya.

Sejauh ini, pengusaha retail lokal yang telah bermarkas di Dhanadyaksa antara lain Cap Roti Buaya, Play Me Something, Raw Type Riot, Faith Industries, Union Well, dan Kata Anja. Sementara itu, Maimaid.id, Mazia & Niaberia, Nura Wedding, Kreatif Kolektif Anom, dan CLYCKS bergabung di rental perkantoran.

“Bangga sekali melihat aset negara mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif!” ungkap Sri.