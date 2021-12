NEW YORK - Dolar AS sedikit menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar AS terangkat oleh aliran safe-haven karena kekhawatiran penyebaran Covid-19 melemahkan penguatan di pasar ekuitas. Selain itu, dolar AS menguat di tengah ekspektasi Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga pada awal Maret.

Indeks dolar mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,177% pada 96,223.

Adapun di pasar saham AS, Indeks S&P 500 melemah, sementara Nasdaq berada di zona merah sepanjang sesi. Investor mengamati gangguan perjalanan yang didorong oleh Omicron dan penutupan toko-toko.

"Kerugian di Nasdaq membuat pasar sedikit cemas dan mendukung dolar AS sebagai tempat yang aman untuk memposisikan (investor) selama beberapa hari ke depan," kata Direktur Klarity FX, Amo Sahota, dikutip dari Antara, Rabu (29/12/2021).

Tetapi pada akhirnya, volume pasar rendah karena hari libur, setiap pergerakan mungkin telah dibesar-besarkan, katanya.

"Kebanyakan orang hanya ingin menyelesaikan dan menyelesaikan pekerjaan mereka dan kemudian keluar, jadi saya tidak berpikir kita akan mendapatkan banyak gerakan di sini," katanya.

Greenback naik hampir 7,0% pada 2021, dibantu meningkatnya ekspektasi bahwa Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat daripada bank sentral lainnya.

"Apa yang sebenarnya kita hadapi adalah inflasi dan apa yang sebenarnya kita hadapi adalah The Fed," kata Analis Senior Joseph Trevisani.

Fed funds berjangka memperkirakan lebih baik dari peluang 50% untuk kenaikan suku bunga seperempat poin pertama pada Maret.

The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan kebijakan pada 15 Desember bahwa pihaknya akan mengakhiri pembelian obligasi era pandemi pada Maret dan membuka jalan bagi kenaikan suku bunga tiga perempat poin persentase hingga akhir 2022, karena ekonomi mendekati lapangan kerja penuh dan inflasi terus melonjak. Mata uang safe-haven yen beringsut lebih tinggi setelah menyentuh level terendah satu bulan terhadap dolar selama sesi Asia. Mata uang Jepang naik 0,07% pada 114,8 yen per dolar setelah sebelumnya jatuh ke 114,935, terlemah sejak 26 November. Dolar Australia, sering dianggap sebagai proksi likuid dari selera risiko, turun 0,24% pada 0,72225 dolar AS, setelah mencapai level tertinggi terhadap greenback sejak 22 November semalam. Di pasar mata uang kripto, bitcoin turun di bawah USD50.000 dan terakhir jatuh 6,31% pada USD47.771,62.