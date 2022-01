JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) membuka lowongan kerja. Pendaftaran perusahaan BUMN ini diperuntukkan kepada lulusan minimal S1 dan sudah memiliki pengalaman di bidangnya.

“PT Brantas Abipraya (Persero) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Info lebih lanjut kunjungi IG @brantasabipraya,” tulis akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Selasa (25/1/2022).

Adapun posisi yang dibutuhkan yaitu Manager Humas & Kesekretariatan dan Staff Manajemen Risiko Korporasi. Jika sesuai dan memenuhi syarat, pendaftar dapat mengirimkan lamaran pekerjaan via email, yakni ke alamat email rekrutment@brantas-abipraya.co.id.

Batas akhir pendaftaran berbeda, untuk posisi Manager Humas & Kesekretariatan pada 26 Januari 2022, sedangkan Staff Manajemen Risiko Korporasi hingga periode 31 Januari 2022.

“Ayo buruan siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker segera! Mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini. Selamat berjuang!” tulis Kementerian Ketenagakerjaan.

Mengutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, pendaftar harus memenuhi kualifikasi persyaratan untuk memenuhi kriteria rekrutmen.

Berikut persyaratan umum Manager Humas & Kesekretariatan:

1. Pria/wanita berusia maksimal 37 tahun.

2. Pendidikan Min. S1 jurusan Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat/ Public Relations, Jurnalistik, Komunikasi Pemasaran/ Marketing Communication, Manajemen.

3. Berpengalaman minimal 3 tahun posisi yang sama.

4. Paham dan mengetahui mengenai Investor Relation menjadi kelebihan.

5. Mampu mengambil keputusan dan dapat bekerja di bawah tekanan.

6. Memiliki jiwa leadership dan komunikasi yang baik.

7. Berpikir kreatif, inovatif dan out of the box.

8. Memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik secara aktif.

9. Memiliki pengetahuan dan menguasai pengelolaan sosial media (Instagram, Facebook, Twitter, & YouTube, dll)

Berikut persyaratan umum Staff Manajemen Risiko Korporasi: 1. Pria/wanita berusia maksimal 35 tahun. 2. Pendidikan Min. S1 Manajemen Keuangan/ Manajemen Strategi/ Manajemen/ Hukum. 3. IPK minimal 3. 4. Pengalaman minimal 3 tahun di bidang Audit/Finance/Hukum/Bisnis atau yang berhubungan, dan 2 tahun di antaranya terkait ERM ISO 31000:2018. 5. Diutamakan pengalaman implementasi Risk Based Budgeting dan Project Risk serta dapat membaca laporan keuangan. 6. Diutamakan memiliki sertifikasi atau pernah mengikuti diklat risk manajemen pada lembaga kredibel. 7. Memiliki kemampuan presentation skill, analytical thinking dan problem solving. 8. Jujur, rajin, teliti, inovatif dan komunikatif serta dapat bekerja sama dalam tim. 9. Sanggup bekerja secara disiplin dan sesuai target.