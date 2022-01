JAKARTA - Indeks dolar AS menguat ke level tertinggi lima pekan pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar menguat setelah Federal Reserve kemungkinan akan menaikkan suku bunga AS pada Maret dan meluncurkan pengurangan yang signifikan dalam kepemilikan asetnya.

Langkah gabungan, bersama dengan rencana yang ditegaskan kembali untuk mengakhiri pembelian obligasi pada Maret, akan menyelesaikan kecenderungan menjauh dari kebijakan moneter AS yang longgar yang telah menentukan era pandemi dan menuju perjuangan yang lebih mendesak melawan inflasi.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral AS akan berpikiran terbuka ketika menyesuaikan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi yang terus-menerus tinggi agar tidak mengakar. Meskipun belum ada keputusan yang dibuat. "Kami akan rendah hati dan gesit," katanya.

Saham di Wall Street sebagian besar dijual karena komentar tersebut menimbulkan ketidakpastian. Pernyataan The Fed pada akhir pertemuan kebijakan dua hari meninggalkan pertanyaan khususnya tentang rencana untuk mengurangi neraca yang hampir 9 triliun dolar AS.

"Pernyataan itu masih menyisakan banyak pertanyaan yang harus dijawab terutama ketika menyangkut pengurangan neraca. Tidak ada banyak detail yang diberikan," kata Russell Price, kepala ekonom di Ameriprise Financial.

Tetapi keputusan kebijakan Fed dengan sengaja menghasilkan kapal yang bergerak sangat lambat, kata Peter Cramer, direktur pelaksana senior di SLC Management.

"Ekspektasi suku bunga pasar dalam tiga bulan terakhir telah menjadi kecepatan melengkung dalam konteks pengambilan keputusan Fed," kata Cramer. "Laju operasi Fed diukur dalam beberapa tahun dan mungkin kuartal, tetapi bukan bulan."

Lee Ferridge, kepala strategi makro untuk Amerika Utara di State Street Global Markets, mengatakan "gagasan pengurangan neraca seperti yang sekarang disebutkan dalam pernyataan menempatkan kami untuk pembahasan Juni."

Indeks dolar, yang diukur terhadap enam mata uang perdagangan utama, naik ke level tertinggi yang terakhir terlihat pada 22 November dan terakhir diperdagangkan 0,53% lebih tinggi.

Pasar ekuitas seperti menaiki roller-coaster minggu ini karena kombinasi dari Fed yang hawkish dan pertumbuhan yang melambat membuat investor bingung, mendorong mereka untuk membuang saham teknologi yang terbang tinggi dan mencari perlindungan di aset safe-haven seperti dolar.

Euro merosot 0,51% menjadi 1,1241 dolar AS, sementara yen melemah 0,64% menjadi 114,58 per dolar AS.

Bank sentral Kanada sebelumnya mengatakan akan segera mulai menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi karena ekonomi Kanada tidak lagi memerlukan mitigasi untuk membantu mengurangi dampak COVID-19. Bank sentral mengejutkan beberapa analis dengan membiarkan suku bunga utamanya tidak berubah pada 0,25%. Dolar Kanada melemah 0,35% versus greenback menjadi 1,27 per dolar.