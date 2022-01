JAKARTA - Menyusul induk usaha yang sudah tercatat di pasar modal, langkah yang sama juga bakal dilakukan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dengan menggelar panawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Apalagi, aksi korporasi ini sempat tertunda dengan berbagai alasan. Calon emiten properti TOD membidik dana sebanyak-banyaknya Rp1,60 triliun yang akan digunakan untuk kepentingan ekspansi.

Disebutkan, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 8.011.204.500 (8,01 miliar) saham atau setara 28,6% dari modal ditempatkan dan disetor.

Nilai nominal Rp100 sedangkan harga penawaran awal ditetapkan Rp130-Rp200 per saham. Dengan demikian, ADCP berpotensi meraup dana segar sebanyak Rp1,04 triliun-Rp1,6 triliun dalam aksi korporasi ini.

ADCP berencana menggunakan 45% dari dana IPO ini untuk pengembangan proyek eksisting dan proyek recurring.

Selanjutnya 35% dari dana IPO akan digunakan untuk akuisisi atau pengembangan lahan baru. Sedangkan 20% sisanya bakal digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi seri A.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.

Perseroan mengungkapkan, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan 23 Februari 2022.

Tercatat sejumlah 11 proyek ADCP yang sedang dikembangkan, yakni LRT City Bekasi-Eastern Green, LRT City Bekasi-Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Cibubur, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, Grand Central Bogor-Member of LRT City, Cisauk Point Member of LRT City, dan Oase Park-Member of LRT City.