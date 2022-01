JAKARTA - Harga minyak goreng turun lagi Februari 2022. Namun, tidak ada subsidi lagi karena harga bahan baku minyak goreng telah ditetapkan dengan kebijakan Domestic Price Obligation (DPO).

β€œTapi mulai 1 Februari 2022 karena harga CPO (Crude Palm Oil) sudah ditetapkan dan bahan bakunya sudah diturunkan (harganya) melalui DPO, maka dalam hal ini pembayaran selisih harga dari harga keekonomian ke harga HET tidak lagi diperlukan. Jadi, BPDPKS tak perlu lagi siapkan anggarannya,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

HET minyak goreng terbaru yang akan berlaku adalah minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium tetap Rp14.000 per liter.

Minyak goreng subsidi masih akan berlaku hingga 31 Januari 2022. Dengan demikian, penyaluran dana untuk minyak goreng subsidi sampai enam bulan ke depan resmi batal.

