JAKARTA - Presidensi Indonesia di G20 tahun ini akan membahas isu kesehatan laut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia akan memanfaatkan posisinya dalam Presidensi G20 2022 dan sebagai pimpinan ASEAN pada tahun selanjutnya, untuk mengutamakan pembahasan topik tersebut.

"Kami akan mengumpulkan komitmen global terhadap kesehatan laut kita bersama," katanya, Rabu (2/2/2022).

Dalam acara The Seaside Chat at ADB’s Healthy Ocean Tech and Finance Forum yang bertajuk Innovative Solution For Asia and the Pasific, Luhut menegaskan restorasi kelautan merupakan hal yang penting untuk menanggulangi krisis iklim.

Pemerintah Indonesia akan menyusun kebijakan yang berkelanjutan terkait program penangkapan ikan demi terjaganya kesehatan laut di masa depan.

"Program ini merupakan perkembangan dari sektor kelautan dan perikanan yang berlandaskan inovasi dan teknologi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menko Luhut menjelaskan pemerintah telah menetapkan sejumlah wilayah tertentu sebagai area penangkapan ikan dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies perikanan wilayah tersebut.

"Kepada warga lokal di area tersebut, kami terapkan payment for ecosystem services (PES) sebagai bentuk insentif bagi mereka yang telah mengelola dan menjaga kelestarian area konservasi," ujarnya.

Sementara pada sektor aquaculture, Menko Luhut mengatakan bahwa instalasi pengelolaan limbah memegang peranan dalam menekan limbah yang berasal dari tambak udang.

"Untuk meningkatkan pendapatan petambak udang, kami membangun kampung atau desa perikanan tangkap di sejumlah wilayah di Indonesia dengan kearifan lokal yang tetap terjaga," terangnya.

Menko Luhut juga menekankan pentingnya peran laut dalam mitigasi perubahan iklim. Dia menegaskan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia terhadap perubahan iklim. "Bagian dari komitmen kami adalah meningkatkan ketahanan area pesisir. Pada tahun ini kami akan melanjutkan program restorasi terumbu karang pada sembilan lokasi seluas total 500 hektare, termasuk pada lokasi konservasi dan area destinasi pariwisata," urainya. Selain itu, pemerintah juga akan merehabilitasi 600 ribu hektar hutan mangrove yang ditargetkan selesai pada 2024. Lebih jauh, Menko Luhut menyebutkan, nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia sebesar 76,76, meningkat dari tahun sebelumnya dan melampaui target yang telah ditetapkan. "Peningkatan tersebut adalah indikasi kesuksesan program yang telah dijalankan," tuturnya. Untuk itu, pemerintah menurutnya akan terus meningkatkan ketahanan area pesisir dan laut dengan menyusun regulasi pendukung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menguatkan struktur ekonomi, dan membuka wawasan akan pentingnya keberagaman spesies kelautan. Selain target indeks tersebut, Menko Luhut mengatakan, pemerintah juga memfokuskan diri pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. "Salah satunya dengan pengembangan energi yang berkelanjutan, pengelolaan limbah, perlindungan area pesisir yang kritis, ketahanan air dan pangan, serta perlindungan terhadap kesehatan masyarakat," pungkas Menko Luhut.