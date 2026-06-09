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Merapat ke Istana Bareng Chatib Basri, Luhut Respons Kenaikan Suku Bunga BI

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |16:45 WIB
Merapat ke Istana Bareng Chatib Basri, Luhut Respons Kenaikan Suku Bunga BI
Luhut (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Chatib Basri merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). 

Luhut menjelaskan kedatangannya ke Istana untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada jadwal khusus mengenai kapan dia harus datang dan melapor kepada kepala negara.

"Nggak ada jadwal. Ya, kita, kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 Minggu gitu," kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Luhut tidak menjelaskan apakah kedatangannya ke Istana untuk membahas langkah Bank Sentral yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate. Dirinya hanya berkomentar singkat. "Kan bagus, ngerem anu," katanya.

Sementara, Luhut juga memberikan pandangannya mengenai keputusan Bank Indonesia (BI) yang dianggap menaikkan BI-Rate secara mendadak.

"Nggak. Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke, tapi memang kita perlu ada perhatian di beberapa titik karena perang Teluk ini juga masih perang apa, perang Hormuz ini masih berkelanjutan," kata Luhut.

 

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