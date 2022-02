JAKARTA – Profil Teresa Wibowo akan diulas dalam artikel ini.

Teresa Wibowo adalah generasi ketiga penerus Kawan Lama Group dan CEO ruparupa.com.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (10/2/2022), Teresa Wibowo merupakan lulusan University of Southern California jurusan Bachelor of Science in Business Administration.

Setelah menyelesaikan pendidikan di University of Southern California, Teresa Wibowo langsung melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengikuti program yang diadakan oleh tiga universitas sekaligus.

Dari Columbia University AS, London Business School Inggris, dan Hong Kong University.

Diketahui, wanita kelahiran 1981 ini memang menyukai dunia marketing sejak dulu.

Sebagai contoh, saat kecil, Teresa sering main tebak-tebakan jingle iklan dengan adiknya. Selain itu, dia juga bersekolah jurusan bisnis di Amerika Serikat (AS). Pada 2019, Teresa masuk dalam daftar Forbes “Asia’s Power Businesswomen”. Capaian ini bukan sekadar gelar yang diberikan cuma-cuma, namun sebagai bentuk apreasiasi atas keberhasilannya membangun PT Omni Digitama Internusa sejak 2016.