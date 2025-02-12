Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Pejabat Terkaya di Kabinet Merah Putih

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |05:05 WIB
Daftar Terbaru Pejabat Terkaya di Kabinet Merah Putih
Total harta kekayaan menteri indonesia yang paling tinggi dipegang oleh Menteri Pariwisata. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri terkaya memiliki total kekayaan mencapai triliunan Rupiah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta kekayaan menteri indonesia yang paling tinggi dipegang oleh Menteri Pariwisata dengan harta kekayaan sebesar Rp5,43 triliun.

Data ini diperoleh berdasarkan hasil laporan para menteri kepada LHKPN dan sudah melapor kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui situs resmi nya https://elhkpn.kpk.go.id/. 

Menteri pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri yang memiliki harta kekayaan paling tinggi dibanding menteri lainnya, dengan total harta sebesar 5,43 triliun. 

"Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Selain itu terdapat beberapa menteri lainnya yang juga memiliki total harta kekayaan triliunan, berikut daftar menteri terkaya di kabinet Merah Putih :

1. Widiyanti Putri (lapor 31 Oktober 2024)

Diperingkat pertama, terdapat Wdiyanti Putri Wardhana sebagai menteri Pariwisata dengan total kekayaan yang dimiliki sebear Rp5,4 triliun. Harta tersebut berupa aset tanah dan bangunan sebesar Ro152,02 miliar, akat transportadi dan mesin sebesar Rp19,46, harta bergerak lainnya Rp43,81, surat berharha Rp5,07 triliun, kas dan setara kas Rp67,16 miliar dan harta lainnya sebera Rp77,71 miliar

Berdasarkan data yang dimiliki, Widiyanti Putri tercatat tidak memiliki hutang, maka semua harta tersebut merupakan total harta kekayaan yang dimiliki oleh Widiyanti Putri.

2. Sakti Wahyu Trenggono (lapor 31 Desember)

Menyeri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri selanjutnya yang memiliki total kekayaan sebesar Rp2,66 triliun. Berdasarkan laporan yang diterima dari Trenggono, harta kekayaan tersebut berupa 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yakni senilai Rp91,02 miliar.

Sementara itu, alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebesar Rp1,81 miliar, harta bergerak lainnya Rp22,95 miliar, surat berharga Rp2,22 triliun, kas dan setara kas aro156,1 miliar dan harta lainnya aro166,9 miliar. Trenggono tercatat tidak memiliki hutang, maka semua total kekayaan tersebut sebesar Rp2,66 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/455/3183563//harta_kekayaan_nurdin_halid-65zQ_large.jpg
Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182769//arif_satria-pTUa_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467//ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377//harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208//gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899//harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement