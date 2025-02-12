Daftar Terbaru Pejabat Terkaya di Kabinet Merah Putih

Total harta kekayaan menteri indonesia yang paling tinggi dipegang oleh Menteri Pariwisata. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Menteri terkaya memiliki total kekayaan mencapai triliunan Rupiah. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta kekayaan menteri indonesia yang paling tinggi dipegang oleh Menteri Pariwisata dengan harta kekayaan sebesar Rp5,43 triliun.

Data ini diperoleh berdasarkan hasil laporan para menteri kepada LHKPN dan sudah melapor kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui situs resmi nya https://elhkpn.kpk.go.id/.

Menteri pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri yang memiliki harta kekayaan paling tinggi dibanding menteri lainnya, dengan total harta sebesar 5,43 triliun.

"Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Selain itu terdapat beberapa menteri lainnya yang juga memiliki total harta kekayaan triliunan, berikut daftar menteri terkaya di kabinet Merah Putih :

1. Widiyanti Putri (lapor 31 Oktober 2024)

Diperingkat pertama, terdapat Wdiyanti Putri Wardhana sebagai menteri Pariwisata dengan total kekayaan yang dimiliki sebear Rp5,4 triliun. Harta tersebut berupa aset tanah dan bangunan sebesar Ro152,02 miliar, akat transportadi dan mesin sebesar Rp19,46, harta bergerak lainnya Rp43,81, surat berharha Rp5,07 triliun, kas dan setara kas Rp67,16 miliar dan harta lainnya sebera Rp77,71 miliar

Berdasarkan data yang dimiliki, Widiyanti Putri tercatat tidak memiliki hutang, maka semua harta tersebut merupakan total harta kekayaan yang dimiliki oleh Widiyanti Putri.

2. Sakti Wahyu Trenggono (lapor 31 Desember)

Menyeri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri selanjutnya yang memiliki total kekayaan sebesar Rp2,66 triliun. Berdasarkan laporan yang diterima dari Trenggono, harta kekayaan tersebut berupa 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yakni senilai Rp91,02 miliar.

Sementara itu, alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebesar Rp1,81 miliar, harta bergerak lainnya Rp22,95 miliar, surat berharga Rp2,22 triliun, kas dan setara kas aro156,1 miliar dan harta lainnya aro166,9 miliar. Trenggono tercatat tidak memiliki hutang, maka semua total kekayaan tersebut sebesar Rp2,66 triliun.