LOMBOK - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kesiapan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika 2022) yang akan dimulai dengan rangkaian tes pramusim pada 11 hingga 13 Februari 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, NTB.

Hal ini dikatakannya sebagai wujud simbol kebangkitan ekonomi dan kepulihan sektor pariwisata dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyara kat.

"Saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam rasa bangga bahwa Indonesia memiliki Sirkuit Mandalika dan event ini jadi simbol kebangkitan ekonomi kita, simbol kepulihan sektor parekraf setelah diterpa pandemi selama 2 tahun," ujar Menparekraf Sandiaga Uno di Sirkuit Mandalika, Jumat (11/2/2022).

Melalui kegiatan ini banyak peluang usaha serta lapangan kerja yang terbuka. UMKM yang mengusung ragam produk ekonomi kreatif juga menggeliat, bahkan tingkat keterisian hotel juga terus naik.

"Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Juga 35 hari ke depan, kita harapkan dengan dukungan semua pihak dan ridho dari Allah SWT, Indonesia siap menjadi destinasi MotoGP, menjadi destinasi berkualitas internasional," ujar Sandiaga. Dalam kesempatan itu ia juga sempat meninjau Sirkuit Mandalika bersama Managing Director Dorna Sports, Carlos Ezpeleta.

Tes pramusim MotoGP 2022 dikatakannya juga sebagai uji coba kesiapan Indonesia dalam menyambut balapan utama MotoGP Mandalika 2022. Menunjukkan kepada dunia internasional, Mandalika yang merupakan satu dari lima destinasi super prioritas sebagai destinasi kelas dunia dan berkelanjutan.

"Ada Omicron, tapi show must go on dengan vaksinasi serta peningkatan kedisiplinan kita, ketaatan kita pada protokol kesehatan, kita bisa lakukan semuanya dengan tetap sehat, tetap semangat," ujar Sandiaga.

Komandan Lapangan Persiapan MotoGP 2022, Hadi Tjahjanto, menambahkan, kesiapan sirkuit Mandalika sudah mencapai 100 persen. Untuk fasilitas pendukung lainnya akan terus dikerjakan termasuk fasilitas-fasilitas untuk mengakomodasi kegiatan UMKM-UMKM di Mandalika.

Hal ini dikatakannya sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo bahwa penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika 2022) harus memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. "Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang memiliki moda transportasi, semua akan kita gunakan untuk mendukung kegiatan di Mandalika, termasuk UMKM, nanti akan kita kurasi dan berikan tempat, terutama adalah UMKM binaan untuk bisa masuk di Sirkuit Mandalika di tengah-tengah Parkir Barat atau Parkir Timur. Semuanya akan terus kita simulasi termasuk manajemen lalu lintas, kita lihat apa kekurangannya termasuk juga kita akan evaluasi," kata Hadi. Resmikan Media Center Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno bersama Hadi Tjahjanto juga meresmikan "Media Center Indonesia Mandalika MotoGP 2022". Media center ini hadir dengan koordinasi di bawah Kemenkominfo bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dan juga stakeholders. Dibuat khusus untuk media baik nasional maupun internasional, yang akan menjadi pusat kegiatan bagi awak media selama rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika 2022) . Media Center ini diharapkan akan mempermudah kerja awak media dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan aktual. Selain itu, menghadirkan saluran komunikasi yang tepat dan mudah diterima publik. Serta narasi bersama untuk mensosialisasikan perkembangan dan suksesi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 kepada dunia internasional serta mengantisipasi dan menangani kemungkinan terjadinya hoaks. "Ini juga akan disampaikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah naik kelas menjadi negara yang mampu menangani pandemi, negara yang mampu masuk menuju Indonesia Emas 2045 melalui perhelatan kelas dunia seperti MotoGP dan G20," kata Sandiaga.