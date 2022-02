JAKARTA - Daftar 10 negara teraman di dunia jika terjadi perang dunia ke-3 akan diulas dalam artikel ini.

Ketegangan antara Ukraina dan Rusia saat ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perang dunia ke-3.

Para orang terkaya di Ukraina pun sudah kabur ke luar negeri untuk berlindung dari ancaman invasi Rusia. Bahkan, Rusia disebut-sebut bakal menyerang Ukraina pada besok 16 Februari 2022.

Jika terjadi perang dunia ke-3, negara mana saja yang aman untuk berlindung dan sembunyi? Berikut ulasannya.

Daftar negara teraman ini berdasarkan data yang mengacu pada Indeks Kedamaian Global atau Global Peace Index (GPI) yang dikeluarkan oleh The Institute for Economics and Peace pada 2021.

GPI diukur berdasarkan 3 penilaian yaitu keselamatan dan keamanan masyarakat, keberadaan konflik yang berkelanjutan, dan militerisasi.

Berikut daftar 10 negara teraman jika terjadi perang dunia ke-3 seperti dikutip Okezone dari akun Twitter Global Peace Index 2021, Jakarta, Selasa (15/2/2022).

1. Islandia, skor 1,100 2. Selandia Baru, skor 1,253 3. Denmark, skor 1,256 4. Portugal, skor 1,267 5. Slovenia, skor 1,316 6. Austria, skor 1,317 7. Swiss, skor 1,323 8. Irlandia, skor 1326 9. Republik Czechna, skor 1329 10. Kanada, skor 1,330 Â