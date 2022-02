JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,63% atau 112,61 poin ke level 6.807,443 pada perdagangan sesi I, Kamis (24/2/2022).

Dibuka tertekan di 6.912,47, indeks dibanting tekanan jual setelah melewati pukul 10 pagi. Alhasil, IHSG terppenjara di zona merah, kompak mengikuti bursa global baik di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

Sejumlah analis mencermati penurunan terjadi menyusul langkah investor mengamankan aset berisikonya di pasar ekuitas, yang membuat tekanan jual tak terhindarkan.

"Iklim pasar modal kemungkinan masih akan tetap bergantung pada perkembangan geopolitik (Rusia - Ukraina) dan inflasi, yang dapat memicu volatilitas pasar cukup signifikan selama beberapa minggu dan bulan ke depan," kata analis di UniCredit, dikutip dari Reuters, Kamis (24/2/2022).

Hingga sesi siang ini terdapat 81 saham menguat, 501 saham melemah, dan 89 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp11,7 triliun dari 20,34 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

Saat market ambruk, investor asing terpantau memanfaatkan strategi 'buy in the dip' yang kali ini disertai 'buy on war' di tengah kekhawatiran atas situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Net buy asing hingga sesi satu ini secara akumulatif sebesar Rp669,42 miliar, terdiri dari Rp587,99 miliar di pasar reguler dan Rp81,44 miliar di pasar negosiasi-tunai. Pembelian asing di pasar reguler antara lain PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp167,5 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp145,3 miliar, dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) Rp54,1 miliar. Sementara net-sell asing yakni PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp107,2 miliar, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp57,6 miliar, dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rp20,0 miliar Saham-saham yang masuk top gainers, yaitu PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) naik18,60% di Rp102, PT Medco Energi International Tbk (MEDC) naik 9,82% di Rp615, dan PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) naik 8,77% di Rp186. Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, saham PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) anjlok 6,74% di Rp360, PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) turun 6,72% di Rp111, dan PT MNC Land Tbk (KPIG) turun 6,67% di Rp112. Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia juga sudah membeberkan risiko turunnya IHSG pada hari ini karena sentimen negatif tersebut. "Kami memperkirakan IHSG akan terkoreksi hari ini, dengan tekanan sentimen negatif dari bursa global dan regional," ujar tim riset. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari ini telah mengumumkan operasi militer khusus yang disebutnya untuk mengupayakan demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina. Artinya, Putin secara efektif menyatakan perang terhadap Ukraina. Sebelum pukul 6 pagi waktu Moskow, Putin meminta anggota tentara Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang ke keluarga mereka. Namun begitu, Putin mengklaim rencananya tidak termasuk pendudukan wilayah Ukraina. Lebih jauh, Putin juga memperingatkan kepada pihak lain yang ikut campur dengan konflik Ukraina ini supaya berhenti, jika tidak mau krisis lebih buruk terjadi. “Kepada siapa pun yang akan mempertimbangkan untuk ikut campur dari luar: Jika Anda melakukannya, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Semua keputusan yang relevan telah diambil. Saya harap Anda mendengar saya,” kata Putin dilansir dari Politico Europe.