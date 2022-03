JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan bahwa harga 3 BBM naik mulai hari ini, Kamis (3/3/2022).

Adapun jenis BBM tersebut, yakni Pertamina Dex, Pertamax Turbo dan Dexlite.

Dirangkum Okezone.com, berikut ini fakta-fakta seputar kenaikan harga 3 BBM:

1. Harga Terbaru

Rincian untuk harga terbaru dari Pertamax Turbo menjadi Rp14.500 per liter, Pertamina Dex Rp13.700 per liter, dan Dexlite Rp12.950 per liter.

2. Berlaku di Seluruh Indonesia Penyesuaian kenaikan tarif tersebut pun berlaku di seluruh Indonesia. "Menginfokan 3 Maret 2022 jam 00.00 waktu setempat akan ada perubahan harga Pertamax Turbo, Dexlite & Pertamina Dex," kata pihak Pertamina dalam keterangan resminya, Kamis (3/3/2022). 3. Selisih Rp500-Rp1.000 Untuk sejumlah provinsi kenaikan harganya bervariatif. Hal itu dapat dilihat dari harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter. Sedangkan, Dexlite di DKI Jakarta naik dari Rp12.150 menjadi Rp12.950. Lalu, Pertamina Dex juga naik dari Rp13.200 menjadi Rp13.700. 4. Harga Pertalite dan Pertamax Tetap Pertamina menjelaskan kalau harga Pertalite dan Pertamax tak ikut mengalami kenaikan. "Harga BBM Pertamax dan Pertalite tidak ada perubahan," kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting, Jakarta, Kamis (3/3/2022).