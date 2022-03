JAKARTA - Aplikasi investasi saham untuk investor pemula akan diulas di artikel ini.

Belakangan ini generasi milenial tengah familiar dengan investasi. Tak sedikit pula para influencer di media sosial mengajak investor pemula untuk berinvestasi tanpa edukasi dan literasi yang memadai.

Padahal dalam berinvestasi ada hal yang perlu diperhatikan dan harus tahu jenis investasi apa saja yang legal di Indonesia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus gencar dalam memberikan literasi dan inklusi kepada masyarakat.

Hal ini merujuk pada tingginya minat masyarakat berinvestasi namun minim edukasi.

Direktur BEI Laksono Widodo mengatakan, salah satu edukasi yang tengah digalakkan pihak BEI adalah 3P yaitu Paham, Punya, Pantau.

"Dalam hal berinvestasi, investor sendirilah yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya. Sehingga, kami menganjurkan agar kalian menjadi investor yang cerdas dengan dengan 3P: Paham, Punya, Pantau," ujar Laksono di Jakarta, dikutip Rabu (2/3/2022).

Laksono menjelaskan, Paham dalam hal ini, investor harus paham bahwa berinvestasi harus menggunakan dana lebih atau excess fund.

Tak hanya itu, namin paham kesesuaian profil risiko produk investasi dengan risk appetite masing-masing investor, dan paham tujuan investasi yang ingin dicapai.

Kemudian, untuk Punya, investor perlu memilih mitra investasi yang pas dan benar, baik itu sekuritas maupun manajer investasi.

"Punya atau miliki produk investasi yang sudah dipahami kinerjanya. Do not put your eggs in one basket, Investor sebaiknya punya beberapa produk investasi agar portofolio dapat terjaga kestabilan pertumbuhannya," jelasnya.

Sementara Pantau, investor perlu ingat bahwa investasi perlu dipantau secara berkala, baik dari sisi pergerakan harganya di Bursa, maupun dari sisi kinerja Perusahaannya.

Sebab, investasi adalah sebuah kegiatan dengan orientasi jangka panjang, sehingga perlu pantau berita dan informasi terkini karena akan sangat berguna untuk memperkaya analisis.

Berikut ini referensi jenis aplikasi investasi yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk pemula:

1. E-mas

Menurut survei DSResearch bertajuk Fintech Report 2020 'Maintaining Growth during Pandemic', E-mas menempati peringkat kedua used platform terbanyak.

Aplikasi E-mas sendiri mirip dengan platform Tanamduit yang mengakomodasi investasi reksa dana, surat berharga negara (SBN), hingga asuransi daring, dan saham online.

2. Tanamduit

Tanamduit menyediakan beragam pilihan instrumen investasi, mulai dari reksa dana, surat berharga negara (SBN) hingga asuransi daring seperti asuransi kesehatan dan asuransi ponsel pintar.

Menariknya, pada aplikasi Tanamduit juga menyediakan konten edukasi. Sehingga para investor pemula bisa lebih paham.

3. Bibit

Aplikasi Bibit terkenal mudah digunakan. Selain keunggulan itu aplikasi Bibit juga memiliki fitur AI bernama Robo Advisor.

Fitur tersebut bisa memberikan rekomendasi dan menyesuaikan pola investasi berdasarkan umur, penghasilkan, level risiko, dan target tujuan hidup sang investor.

4. Bareksa

Aplikasi ini menyediakan pilihan investasi lain seperti obligasi. Pada aplikasi ini, sebelum investor pemula membeli produk investasi yang ada, Bareksa akan melakukan simulasi pergerakan dana untuk setiap produk terkait.

Jadi, investor pemula pun bisa memperkirakan untung-rugi yang akan didapatkan.

5. Ajaib

Terakhir, Ajaib. Aplikasi ini cocok untuk investor pemula. Karena, di Ajaib cukup memulai dengan Rp10.000. Adapun produk yang ditawarkan meliputi saham dan reksa dana.

Di dalam aplikasi ini, investor pemula akan dipandu serta diberikan rekomendasi produk apa yang sesuai dan paling menguntungkan bagi kondisi keuangan Anda.