JAKARTA – Berapa gaji Upah Minimum Regional (UMR) di New York akan diulas dalam artikel ini. New York dikenal sebagai kota dengan pusat bisnis terbesar di Amerika Serikat (AS).

Melansir berbagai sumber, Rabu (9/3/2022), UMR di New York yakni sebesar USD15 atau setara Rp214.500 (kurs Rp14.300 per USD). New York menjadi wilayah dengan UMR tertinggi di AS.

Kemudian, UMR di Washington DC sebesar USD14,50 atau setara Rp207.350 per jam. Lalu, di California sebesar USD13,50 atau setara Rp193.050 per jam.

Diketahui, maksimal jam bekerja di AS dalam sehari yakni hanya 8 jam atau 40 jam per minggunya. Jika melebihi 8 jam, maka pekerja akan digaji 1,5 lebih besar dari gaji normal.

Sementara jika bekerja di hari besar atau tanggal merah, pekerja juga akan mendapatkan gaji 1,5 lebih besar dari gaji normal. Adapun untuk pembayaran gaji akan diberikan cek per 2 minggu sekali dari perusahaan di mana Anda bekerja.