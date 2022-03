JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat beberapa emiten melakukan aksi korporasi hari ini. Agenda bursa hari ini antara lain pembagian dividen hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tercatat ada lima perusahaan negara yang menyampaikan agendannya. Mengutip informasi saham BEI, Rabu (16/3/2022), berikut adalah aksi korporasi emiten hari ini.

Pertama, PT Tunai Arwana Citramulia Tbk (ARNA) mengumumkan tanggal cum Dividen Tunai. Kemudian yang kedua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) mengumumkan tanggal akhir perdagangan HMETD.

Ketiga adalah pemberitahuan RUPS PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD). RUPS akan digelar di kantor PT Bank of India Indonesia Tbk, Jl. KH Samanhudi No. 37 Pasar Baru, Jakarta 10710

Lalu keempat, PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) akan mengadakan RUPS di DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room, Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5, Jakarta 12940 Ada juga PT Multipolar Tbk (MLPL) yang mengumumkan tanggal cum HMETD.