JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sebagai perusahaan sekuritas yang berkomitmen dalam pengembangan pasar modal, MNC Sekuritas juga mendukung pemberian hadiah berupa saham atas kelahiran buah hati investornya.

Kelahiran anak merupakan hal yang sangat dinantikan oleh orangtuanya karena momen ini adalah sebuah momen yang sangat istimewa dan tidak dapat terulang. Seorang investor saham di MNC Sekuritas memutuskan untuk memberikan kado yang unik dan berbeda dari biasanya untuk kelahiran anaknya.

Nasabah MNC Sekuritas tersebut adalah Eka Kurnia dan istrinya, Tien Kartini, yang memberikan hadiah saham atas kelahiran anak ketiga mereka, Unna Mikayla Edelweissa. Mereka merupakan investor saham asal Majalengka, Jawa Barat.

“Saya memberikan hadiah kelahiran berupa kado saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebanyak 600 lembar untuk putri ketiga saya ini. Hadiah saham BBCA ini saya harap dapat menjadi tabungan saham masa depan yang baik untuk anak saya. BBCA memiliki fundamental yang bagus dengan market cap yang cukup besar, serta rutin membagikan dividen tiap tahun. Saya berharap dividen ini kelak dapat dimanfaatkan oleh anak saya,” ujar Eka.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama bagi Eka Kurnia memberikan kado saham untuk anak-anaknya. Pada September 2021 lalu, Eka dan Tien memberikan hadiah kado saham berupa 1.000 lembar saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka ulang tahun ke-5 putra mereka, Rakha Kanawa Mumtaz.

Sebelumnya, pada Agustus 2021, Eka dan Tien juga memberikan hadiah berupa 1.000 lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai kado ulang tahun ke-4 putri mereka, Tyara Rinjani Almahyra.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan dukungannya untuk pemberian kado kelahiran berupa saham. Thomas mengapresiasi hal ini mengingat pemberian saham sebagai kado kelahiran masih sangat jarang dilakukan serta memiliki keunikan tersendiri.

“Saham menjadi instrumen investasi yang semakin dikenal masyarakat dewasa ini. Pemberian saham sebagai kado kelahiran tentu sangat unik dan spesial karena masih jarang masyarakat terpikir untuk memberikan kado kelahiran berupa saham. Besar harapan kami, ke depannya makin banyak orangtua mulai memperkenalkan investasi kepada anaknya sedini mungkin sehingga terbentuk budaya investasi. Kami sangat mengapresiasi kebiasaan berinvestasi yang dilakukan secara rutin oleh Keluarga Bapak Eka dan Ibu Tien ini,” tutup Thomas.

