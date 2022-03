JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan edukasi bagi nasabahnya terutama berkaitan dengan istilah dalam pasar modal.

Salah satu istilah dalam investasi saham yang menarik untuk dibahas adalah Ostrich Effect. Istilah ini berkaitan erat dengan mitos burung unta yang akan membenamkan kepalanya jika sedang berada dalam bahaya.

Ostrich Effect kemudian diadaptasi sebagai salah satu istilah di pasar modal untuk menggambarkan tingkah laku nasabah yang “mengubur” kepala jika mendapat kabar kurang menyenangkan tentang keuangan perusahaan atau emiten. Perilaku ini biasanya ditampilkan oleh nasabah yang memiliki prinsip risk averse. Berikut ini tiga pengaruh Ostrich Effect yang dirangkum MNC Sekuritas:

1. Dapat Menyebabkan Anda Kehilangan Peluang Investasi yang Baik

Salah satu hal yang dapat terjadi akibat Ostrich Effect adalah potensi kehilangan peluang investasi yang baik. Anda akan cenderung tidak ingin tahu dan mengabaikan berita buruk tentang pasar. Terlepas dari strategi apa yang Anda terapkan dalam berinvestasi, Anda sebaiknya tetap mengetahui dan menganalisa kejadian apapun yang sedang terjadi di pasar.

2. Kurang Berani Mengambil Risiko

Nasabah yang dipengaruhi oleh Ostrich Effect biasanya kurang berani mengambil risiko. Nasabah ini biasanya akan cenderung mempertahankan kondisi aman mereka guna menghindari risiko kerugian yang tinggi.

3. Kurang Berani Melatih Kemampuan Investasi

Nasabah yang memiliki prinsip Ostrich Effect biasanya juga akan cenderung kurang mampu melatih kemampuan investasi. Nasabah ini biasanya kurang menyukai tantangan dan lebih cenderung berinvestasi secara aman saja guna menekan risiko yang mungkin terjadi.

Itulah dia 3 penjelasan mengenai nasabah yang dipengaruhi oleh prinsip Ostrich Effect. Ingin mengasah kemampuan Anda dalam berinvestasi? Segera praktekkan langsung kemampuan Anda berinvestasi dengan membuka rekening saham melalui aplikasi MotionTrade!

