JAKARTA – Pajak memiliki manfaat yang besar untuk negara. Karena itu pembayawan pajak sangat penting untuk dipenuhi setiap warga negara.

Pajak juga menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara. Semakin besar nilai pajak, maka semakin besar pula pemasukan yang bisa diterima oleh negara.

Lantas, apa saja manfaat dari pajak?

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (27/3/2022), pajak memiliki berbagai manfaat. Misalnya dalam membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh, yakni pengeluaran proyek produktif barang ekspor.

Lalu, pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran untuk pertanian dan pengairan.

Kemudian, membiayai pengeluaran yang bersifat non self liquiditing dan non reproduktif. Sebagai contoh, yakni objek rekreasi.

Selain itu, pajak juga bermanfaat untuk membiayai pengeluaran non produktif. Misalnya seperti pengeluaran pertahanan negara.

Setiap warga negara mempunyai untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di mana, masyarakat akan memperoleh manfaat dari pajak. Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat seperti fasilitas umum dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, hingga pengembangan alat transportasi massa.