JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa mendukung edukasi pasar modal bagi investor dan khalayak luas. Salah satunya dengan memanfaatkan IG Live.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Shinhan Asset Management untuk menggelar IG Live. Beberapa produk reksa dana milik Shinhan Asset Management yang tersedia di aplikasi MotionTrade antara lain adalah Shinhan Balance Fund, Shinhan Equity Growth dan Shinhan Money Market Fund dan Shinhan Fixed Income Fund.

Bagaimana cara mengelola investasi reksa dana agar terus berkembang di tahun 2022? Apa saja keunggulan produk reksa dana Shinhan Asset Management? Bagaimanakah cara agar berinvestasi di produk reksa dana agar tetap bisa meraih cuan?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live MNC Sekuritas dan Shinhan Asset Management bertajuk “Cuan Vaganza” pada Rabu (30/03/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB. IG Live ini akan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah dan menghadirkan narasumber Associate Director Shinhan Asset Management Geoffrey James.

