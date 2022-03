JAKARTA - Harga Pertamax dikabarkan naik mulai besok atau 1 April 2022. Kenaikan ini pun sudah mendapat restu dari Menteri BUMN Erick Thohir hingga DPR.

Saat ini harga Pertamax masih dijual Rp9.000 per liter. Sementara harga keekonomian Pertamax saat ini mencapai Rp16.000 per liter. Namun, muncul usulan, harga Pertamax akan menjadi Rp12.000 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina pun buka-bukaan soal rencana kenaikan harga Pertamax. Terlebih lagi, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah menyebut kenaikan harga Pertamax akan lebih rendah dibanding pesaing.

"Saya belum bisa pastikan, tapi kalau pak Komut sudah ngomong (di angka) tersebut, ya mungkin sekitar Rp12.000-an per liter," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Namun, jika harga Pertamax naik menjadi Rp12.000 per liter, harga ini masih di bawah keekonomian yang kini mencapai Rp16.000 per liter.

"Lebih murah dari pesaing, karena kita lihat kondisi masyarakat. Tapi ini (harga naik) bisa kurangi beban Pertamina," katanya.

Sementara itu, mengenai kapan harga Pertamax naik, pihaknya akan mengumumkan secara resmi di situs resmi Pertamina.

Pihaknya juga telah melakukan edukasi ke masyarakat agar tidak ada migrasi ke Pertalite imbas kenaikan harga Pertamax. "Kita terus edukasi ke masyarakat lah, pakai BBM RON segini bagus untuk mesin, sesuai dari pabrikan," katanya. Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok angkat suara soal kabar kenaikan harga Pertamax yang menjadi Rp12.000 per liter. "Bisa ke Menteri (BUMN/ Erick Thohir) atau Dirut (Pertamina/ Nicke Widyawati)," ungkap Ahok saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia. Namun begitu, jika harga Pertamax berubah, informasi harganya biasanya akan diupdate menjelang pukul 00.00 WIB. Tak hanya Pertamax, namun untuk semua jenis BBM milik Pertamina. Menteri BUMN Erick Thohir sendiri memberikan sinyal kuat soal kenaikan harga Pertamax. "Ini pemerintah sudah memutuskan Pertalite dijadikan subsidi. Pertamax tidak. Kalau Pertamax naik, ya mohon maaf," ungkapnya, Rabu (30/3) lalu. Kementerian ESDM juga sudah memberikan informasi kenaikan harga keekonomian BBM RON 92 di April nanti yang menjadi Rp16.000 per liter. Namun, Menteri ESDM tidak memberikan tanggapan langsung terkait kenaikan harga Pertamax. Pada Maret saja, nilai keekonomian Pertamax mencapai Rp14.526. Bulan April, nilai keekonomiannya diprediksi menembus Rp16.000 per liter. Padahal, harga jual Pertamax saat ini dibanderol Rp9.000