JAKARTA - Viral pasangan pasutri gelar rapat tahunan soal kondisi finansial di sebuah kafe.

Bahkan, mereka ternyata mengaku sengaja pergi ke kafe untuk membahas agenda tersebut.

Kegiatan ini terlihat dari video yang dibagikan di TikTok dengan nama akun @ernykurnia14 pada 26 Januari 2022 lalu.

"Pas libur akhir tahun kemarin aku dan suami nyempetin buat rapat tahunan berdua," tulis akun tersebut.

"Agenda rapat tahunan ini adalah membahas goals keluarga di tahun 2022," tambahnya.

Menariknya, pasangan pasutri itu kompak membawa berkas finansial mereka.

Bahkan, saat sang suami sedang mengecek berkas keuangan itu, istrinya sengaja memilih makan dulu karena menganggap topik pembahasan mereka berat.

"Sambil aku makan, suami bertugas cek dulu target finansial kami setahun mendatang. Mukanya serius pol," katanya.

Dia mengatakan kalau untuk menyusun rencana keuangan tahun 2022, mereka senagaja pakai jasa financial planner.

Hal itu agar target yang mereka inginkan dapat sesuai dengan keuangan.

"Kelar makan, langsung masuk fase menyadari kalau ternyata goals kita banyak ya," ucapnya.

"Gak ketinggalan corat-coret mana dulu nih yang dijadikan prioritas? pusing tapi happy," jelasnya.

Rencana keuangan pasutri tersebut langsung disusun di atas kertas.

Tak hanya satu kertas, mereka sampai membuat rencana keuangan itu dalam banyak kertas.

"Semakin kita tahu ada banyak kurang di sana sini, semakin kita tahu gimana mencukupi kekurangannya," tuturnya.

Serta yang terpenting bagi mereka, sesulit apapun mengatur rencana keuangan tetap harus kompak.

"Kami memang membangun rumah tangga kaya bangun perusahaan," tegasnya.

Hal itu karena mereka ingin tujuan jangka pendek dan panjang jelas hingga terukur pasti.

"Harus jelas tujuannya, cara mencapainya dan terukur juga. Jadi selalu tahu kita ada di posisi seperti apa," ucapnya lagi.

Rapat tahunan pasutri itu digelar selama dua jam.

Terakhir, mereka mengaku kalau mereka senang menjalani kegiatan ini.

Video viral pasutri itu pun hingga Senin (4/4/2022) telah ditonton sebanyak 429 ribu kali.