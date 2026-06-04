Alfamidi (MIDI) Bagi-Bagi Dividen Rp396,2 Miliar

JAKARTA - PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) atau Alfamidi membagikan dividen Rp396,2 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Alfa Tower, Alam Sutera, Tangerang pada Kamis (4/6/2026).

Finance Director PT Midi Utama Indonesia Suantopo Po menyatakan, perseroan meningkatkan rasio pembagian dividen menjadi 50 persen dari laba bersih, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 45 persen.

"Dividen akan dibagikan naik dari 45 persen menjadi 50 persen dari laba bersih. Jadi, tahun kemarin, tahun sebelumnya kita bagikan 45 persen dari laba bersih. Tahun ini RUPS menyetujui pembagian 50 persen dari laba bersih," ungkapnya.

Dia menjelaskan, nilai dividen yang akan diterima pemegang saham mencapai Rp11,85 per saham. Adapun total dividen yang dibagikan, menurut Suantopo meningkat 61% dibandingkan dividen tahun buku 2024.

"Nilai dari dividen ini adalah naik 61% dibandingkan dividen tahun 2024. Jadi, nilai Rp396,2 miliar ini naik 61% dibandingkan dividen tahun buku 2024," jelasnya.

Perseroan juga telah menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham dalam waktu dekat.