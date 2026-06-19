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Blue Bird (BIRD) Bakal Tebar Dividen Rp 166 per Saham

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |07:23 WIB
Blue Bird (BIRD) Bakal Tebar Dividen Rp 166 per Saham
Blue Bird (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatatkan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2025 dengan membukukan pendapatan tertinggi sejak penawaran saham perdana (IPO). Sehingga Korporasi ingin memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. 

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (18/6/2026), Perseroan menetapkan dividen tunai sebesar Rp166 per saham sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham. RUPST sendiri dipimpin oleh Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk, Bayu Djokosoetono. 

RUPST Bluebird menyetujui pembagian dividen sebesar 65,3% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Perseroan tahun buku 2025. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2026, dengan pembayaran yang akan dilakukan pada 10 Juli 2026.

"Dewan Komisaris melihat Perseroan mampu menjaga kinerja yang sehat sekaligus mempertahankan disiplin dalam menjalankan strategi jangka panjang. Konsistensi tersebut menjadi fondasi penting bagi Bluebird untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bayu dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono, menekankan soal pencapaian tahun 2025 menjadi bukti konsistensi Bluebird dalam memperkuat kualitas layanan dan mengembangkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. 

"Fokus pada inovasi, pemanfaatan teknologi, serta perluasan kapasitas operasional terus menjadi pendorong pertumbuhan Perseroan dan memperkuat fondasi bisnis untuk jangka panjang," kata Adrianto.

Sepanjang 2025, Perseroan juga membukukan pendapatan bersih sebesar Rp5,7 triliun, meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi pendapatan tertinggi sejak IPO. 

 

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