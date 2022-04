JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir pedagangan Jumat (8/4/2022). Tercatat Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 87,06 poin atau 0,25 persen, menjadi menetap di 34.583,57 poin. Indeks S&P 500 naik 19,06 poin atau 0,43 persen, menjadi berakhir di 4.500,21 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 8,48 poin atau 0,06 persen, menjadi ditutup di 13.897,30 poin.

Hal itu karena menyusul aksi jual dua hari yang disebabkan oleh komentar hawkish Federal Reserve dengan indeks S&P 500 naik terangkat oleh Pfizer dan Tesla yang memicu reli akhir sesi, sementara investor mengamati perang di Ukraina dan Federal Reserve yang berpotensi lebih agresif.

Kemudian ada tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor perawatan kesehatan dan energi masing-masing terdongkrak 1,86 persen dan 1,36 persen, memimpin keuntungan. Sementara itu, sektor real estate tergelincir 0,86 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terburuk.

BACA JUGA:Wall Street Terjun Bebas, Indeks Dow Anjlok 65,38 Poin

Diketahui, Tesla Inc naik 1,2 persen dan Microsoft Corp menambahkan 0,6 persen, membantu mengangkat indeks S&P 500 dan memberikan Nasdaq keuntungan moderat.

Adapun mendukung S&P 500, Pfizer Inc melonjak 4,3 persen setelah mengatakan akan membeli ReViral Ltd yang dimiliki secara pribadi dalam kesepakatan senilai 525 juta dolar AS, akuisisi keduanya dalam waktu kurang dari enam bulan untuk meningkatkan portofolio obatnya.

Dilanjut dengan S&P diperdagangkan dengan kerugian hampir sepanjang hari sebelum reli menjelang akhir sesi.

“Kami tidak tahu bagaimana Ukraina akan menyelesaikannya sendiri. Kami tidak tahu bagaimana Fed yang hawkish ini akan berdampak pada ekonomi. Kami tidak tahu apakah mereka bisa menavigasi soft landing. Yang setara adalah pasar maju-mundur,” kata Dennis Dick, seorang pedagang di Bright Trading LLC.

"Jika Anda mengikuti tren, maka Anda tersesat di pasar ini karena semua pasar ini dipotong." Serta saham-saham pertumbuhan mega-cap berada di bawah tekanan awal pekan ini setelah komentar dari pembuat kebijakan Fed dan risalah dari pertemuan bank sentral Maret menyarankan penghapusan cepat langkah-langkah stimulus yang dilakukan selama pandemi. Lalu, Presiden Federal Reserve St. Louis James Bullard mengatakan kebijakan suku bunga jangka pendek bank sentral AS akan mencapai 3,5 persen akhir tahun ini. Pada Rabu (6/4/2022) menunjukkan bahwa pejabat Fed "secara umum setuju" untuk memotong hingga 95 miliar dolar AS per bulan dari kepemilikan aset bank sentral bahkan ketika perang di Ukraina meredam kenaikan suku bunga AS pertama sejak 2018, banyak peserta juga mendukung kenaikan 50 basis poin pada pertemuan mendatang. "Kesadaran bagi investor berlanjut bahwa The Fed masih belum maksimal dan kami akan berbuat salah di pihak mereka yang ingin berbuat lebih banyak untuk terus mengendalikan inflasi," kata Anastasia Amoroso, kepala strategi investasi di iCapital Network, sebuah perusahaan marketplace investasi. Kini, pedagang sekarang melihat kemungkinan 88,9 persen dari kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan bank sentral bulan depan. BACA JUGA:Wall Street Melesat Didorong Kenaikan Saham Tesla hingga 8,03% Sebagai informasi, perusahaan AS akan mulai melaporkan hasil kuartal pertama dalam beberapa minggu mendatang, dengan bank akan memulai musim minggu depan. Analis rata-rata memperkirakan laba perusahaan-perusahaan S&P 500 tumbuh 6,4 persen pada kuartal Maret, menurut data I/B/E/S dari Refinitiv. Itu dibandingkan dengan pertumbuhan lebih dari 30 persen pada kuartal sebelumnya. "Saat kita memasuki musim laporan keuangan, saya memperkirakan volatilitas menjadi sangat menonjol," kata Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management di Tulsa, Oklahoma. "Kita bisa melihat hasil kuat yang mengalahkan ekspektasi tertinggi, tetapi ekspektasi lemah untuk 12 bulan ke depan." Bahkan, ada kekhawatiran investor tentang dampak kenaikan suku bunga, saham-saham pertumbuhan dengan valuasi mahal sejauh ini berkinerja buruk di tahun 2022.