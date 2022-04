JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Senin (11/4/2022).

Diketahui, emiten dengan kode saham GOTO ini akan menjadi perusahaan tercatat ke-15 di BEI pada tahun 2022 ini.

Lantas siapa saja dewan komisaris hingga direksinya?

Berikut ini dikutip dari keterangan resmi GOTO pada Senin (11/4/2022), ini daftar dewan komisaris hingga direksi GOTO:

- Komisaris Utama: Garibaldi Thohir

- Komisaris Independen: Robert Holmes Swan

- Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe

- Komisaris: Caesar Sengupta

- Komisaris: Wishnutama Kusubandio

- Komisaris & Co-Founder: William Tanuwijaya

- Direktur Utama: Andre Soelistyo

- Direktur & Co-Founder: Kevin Bryan Aluwi

- Direktur Keuangan: Wei-Jye Jacky Lo

- Direktur Sumber Daya Manusia: Melissa Siska Juminto

- Direktur Pembayaran dan Jasa Keuangan: Hans Patuwo

- Direktur Marketplace: Anthony Wijaya

Sebagai informasi, dalam IPO ini, GOTO telah menetapkan harga IPO pada Rp 338 per saham dari kisaran awal antara Rp 316 per saham-Rp 346 per saham.

Di mana data dari pengumuman BEI, GOTO tercatat melepas 40,61 miliar saham ke masyarakat, sehingga berhasil meraih dana segar sejumlah Rp 13,72 triliun.

Nilai kapitalisasi GOTO yang mencapai Rp 400,31 triliun menjadikan perusahaan teknologi ini sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar keempat di BEI, berada tepat bawah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Sementara itu, selama masa penawaran umum total jumlah saham yang dipesan oleh investor mencapai 55,54 miliar. Dengan begitu, IPO GOTO mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed sebesar 14,92 miliar saham.

Selain itu, GOTO mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 15,7 kali. Padahal, jumlah saham perdana yang akan dilepas hanya 3,43 persen dari seluruh saham yang ada.

Berdasarkan catatan Indo Premier Sekuritas, salah satu underwriter IPO GOTO, jumlah investor yang berpartisipasi mencetak rekor yakni lebih 299.000 single investor identification (SID), dengan sebagian besar adalah investor ritel.