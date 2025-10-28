IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah pada penutupan sesi pertama perdagangan Selasa (28/10/2025). IHSG ditutup turun 28,35 poin atau 0,35 persen ke level 8.088.

Sejak pagi, indeks bergerak di kisaran 8.039,85 hingga 8.151,34 sepanjang sesi.

Data Bursa Efek Indonesia mencatat nilai transaksi mencapai Rp11,70 triliun dengan volume perdagangan 18,21 miliar saham.

Sebanyak 369 saham menguat, 307 melemah, dan 280 stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp14.791 triliun.

Dari jajaran indeks utama, LQ45 turun tipis 0,13 persen ke level 823,48. Sementara IDX30 menguat 0,04 persen ke 433,63, dan IDX80 naik 0,22 persen ke 126,67.

Secara sektoral, pergerakan indeks sektoral bervariasi. Sektor kesehatan memimpin penguatan dengan kenaikan 2,59 persen, disusul sektor teknologi yang naik 1,62 persen.