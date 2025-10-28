Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Balik Menguat ke 8.144 di Awal Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |09:33 WIB
IHSG Balik Menguat ke 8.144 di Awal Perdagangan
IHSG naik 0,34% ke level 8.144. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik menguat pada awal perdagangan hari ini, IHSG naik 0,34% ke level 8.144.

Semenit berjalan, Selasa (28/10/2025), IHSG berbalik arah dengan melemah 0,31% ke 8.091, dengan 261 saham di zona hijau, 186 melemah, dan 509 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1 triliun, dengan volume 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 0,39% ke 821,33, indeks JII turun 0,92% ke 562,53, indeks MNC36 turun 0,44% ke 335,60, dan IDX30 turun 0,40% ke 431,71.

Untuk indeks sektoral yang melemah antara lain energi, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, dan industri.

Sedangkan indeks sektoral yang menguat antara lain konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, teknologi, dan kesehatan.

 

