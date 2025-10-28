IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092

, Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |16:44 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 24,52 poin atau 0,30 persen ke level 8.092 pada perdagangan Selasa (28/10/2025).

Kendati sempat naik saat bel pembukaan pagi ini ke 8.151,34, IHSG bergerak sideways dengan level terendah di 8.039,85. Kapitalisasi pasar tercatat Rp14.829 triliun.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sebanyak 359 saham menguat, 324 melemah, dan 273 stagnan.

Volume transaksi mencapai 29,23 miliar lembar dengan nilai Rp19,71 triliun dan frekuensi 2,29 juta kali.

LQ45 turun 0,23 persen ke 822,61, IDX Value 30 turun tipis 0,01 persen ke 136,49. Sementara itu, indeks syariah ISSI terkoreksi 0,17 persen ke 282,77.

Dari sisi sektoral, pergerakan bervariasi. Sektor properti memimpin penguatan dengan lonjakan 3,40 persen, diikuti sektor kesehatan yang naik 2,65 persen, dan teknologi yang menguat 2,28 persen.

Adapun sektor keuangan turun 0,74 persen dan industri dasar melemah 0,11 persen. Sektor transportasi turun 0,14 persen, sektor industri juga terkoreksi 0,99 persen.