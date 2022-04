JAKARTA - Mengintip momen Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu pendiri Tesla Elon Musk hingga menawarkan permen kopi asal Indonesia.

Pertemuan ini berlangsung di pabrik Tesla Giga Factory Texas, Austi, Texas, Amerika Serikat (AS), Selasa waktu setempat.

Pertemuan ini didampingi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani dan beberapa pengusaha seperti Pandu Patria Sjahrir dan Anindya Bakrie.

Ada yang menarik dari pertemuan Luhut dengan Elon Musk. Luhut tampak memberikan permen kopi asal Indonesia merek Kopiko ke Elon Musk.

Dalam postingan tersebut, terlihat Elon Musk mengenakan kaus hitam bersalaman dengan Pandu Sjahrir dan Menko Luhut Pandjaitan. Mereka juga melakukan foto bersama di sejumlah sudut di pabrik Tesla.

Duta Besar Indonesia untuk AS Rosan Roeslani mengatakan, Kopiko yang ada di pertemuan itu karena menjadi permen yang dibawa astronot ke antariksa.

"Iya itu benar karena Kopiko dipakai astronot di antariksa," kata Rosan Roeslani saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Saat ditanyai lebih lanjut alasan dan siapa yang membawa permen kopi tersebut ke pertemuan Luhut bersama Elon Musk, Rosan tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Global Mayora Ricky Afrianto buka suara mengenai aksi Menko Luhut mengenalkan produk mereka. Dia pun mengeklaim bahwa produk Kopiko memang sudah tersedia di lebih dari 100 negara termasuk Amerika.

Sebagai catatan, Luhut hadir bertemu didampingi Duta Besar Indonesia untuk AS Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakrie.

"Hari yang sangat beruntung, Kami satu delegasi dipimpin pak @luhut.pandjaitan berbicara mengenai electric vehicle, renewable energy dan juga mengenai B20. Elon sangat semangat membicarakan Indonesia dan kemajuan industri Nickel dan Electric vehicle Di Indonesia,” tulis Pandu Sjahrir dalam akun Instagramnya.

Dengan pertemuan ini, Pemerintah berharap ke depan bisa membawa lebih banyak lagi investasi high technology ke Indonesia dan Indonesia bisa menjadi bagian penting dari supply chain Global Electric Vehicle industry.

Alhasil foto tersebut mengundang banyak komentar dari pengguna di twitter

“Elon Musk dikasih Kopiko biar gak ngantuk,” ujar akun @soen_cak, dikutip di Jakarta.

“Elon Musk diendorse Kopiko, saham mayora langsung go to the moo” Ungkap seorang netizen dengaan nama akun SLAM_41TH.

Ada juga netizen yang penasaran bagaimana cara Luhut menawarkan permen kepada Elon Musk

“Penasaran cara Opung LBP nawarin kopiko ke Elon Musk,” kata akun @bumbelbi1999

Netizen lain berkelakar bahwa Elon Musk langsung membeli saham Mayora

“Efek iseng pegang permen Kopiko, Elon Musk memutuskan membeli saham Mayora,” tulis akun @Tebe_lams