Saat ini, teknologi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19. Teknologi jelas dibutuhkan untuk mendorong kecakapan digital agar semakin meluas ke berbagai sektor industri guna meningkatkan daya saing global.

Seperti apakah target pemerintah terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur digital? Apakah perkembangan teknologi digital yang pesat juga akan diikuti dengan perkembangan sektor telekomunikasi?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Teknologi Berkembang, Telekomunikasi Terdorong?” pada Kamis (28/04/2022) pukul 16.00. IG Live ini akan dipandu oleh Equity Research Analyst MNC Sekuritas Andrew Sebastian Susilo dan menghadirkan narasumber Analis Teknikal PT Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora. Simak IG Live ini hanya melalui akun IG @mncsekuritas!

