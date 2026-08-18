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Tips MotionTrade: Memahami Pergerakan BI Rate untuk Strategi Investasi Reksa Dana

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |19:09 WIB
Tips MotionTrade: Memahami Pergerakan BI Rate untuk Strategi Investasi Reksa Dana
Tips MotionTrade: Memahami Pergerakan BI Rate untuk Strategi Investasi Reksa Dana. (Foto: Okezone.com/MotionTrade)
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JAKARTA – Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia selalu menjadi perhatian pelaku pasar karena dapat memengaruhi arah pergerakan berbagai instrumen investasi. Secara sederhana, BI rate merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi salah satu sinyal utama bagi arah suku bunga di pasar keuangan. Perubahan BI rate dapat memengaruhi suku bunga pasar uang dan perbankan, sehingga turut memengaruhi imbal hasil berbagai instrumen investasi. 

MotionTrade telah merangkum beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh investor terkait pergerakan suku bunga dan kaitannya dengan reksa dana, yaitu: 

1. Pahami Kondisi Ekonomi

Memahami arah suku bunga dan kondisi makroekonomi dapat membantu investor mengambil keputusan berdasarkan informasi, bukan sekadar mengikuti sentimen pasar. Lakukan riset dan pantau perkembangan ekonomi secara berkala agar strategi investasi tetap sesuai.

2. Kenali Karakteristik Reksa Dana

Setiap jenis reksa dana memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap perubahan suku bunga. Karena itu, penting untuk memahami underlying instrumen sebelum berinvestasi. Investor juga perlu mempertimbangkan tujuan investasi dan jangka waktu investasinya sebelum memilih produk reksa dana.

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