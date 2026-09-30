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MNC Sekuritas Kembali Hadirkan Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% untuk 1.000 Investor

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |16:13 WIB
MNC Sekuritas Kembali Hadirkan Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% untuk 1.000 Investor
MNC Sekuritas Kembali Hadirkan Bonus Unit Penyertaan Reksa Dana 100% untuk 1.000 Investor
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JAKARTA - MNC Sekuritas kembali hadirkan promo Bonus Unit Penyertaan (UP) Reksa Dana 100%. Promo ini ditujukan bagi investor baru maupun nasabah existing yang belum pernah melakukan transaksi pembelian reksa dana melalui aplikasi MotionTrade. 

Periode pembelian berlangsung pada 1 Oktober hingga 30 Desember 2026, sedangkan periode penilaian berlangsung hingga 30 Januari 2027.

Promo ini menyediakan kuota untuk 1.000 investor pertama (first come, first served) yang memenuhi syarat dan ketentuan program. Kesempatan tersebut berlaku bagi investor yang melakukan pembelian produk reksa dana apa pun melalui aplikasi MotionTrade selama periode promo, dengan maksimal reward Rp25.000 per Single Investor Identification (SID).

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Ningrum mengatakan investasi tidak selalu harus dimulai dengan nominal besar. Reksa dana dapat menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi secara praktis, dengan pengelolaan portofolio oleh Manajer Investasi yang profesional.

“Setiap investor punya titik awal yang berbeda dalam perjalanan investasinya. Melalui program ini, kami berharap investor dapat mengenal reksa dana sebagai salah satu alternatif investasi di pasar modal yang dapat diakses dengan nominal terjangkau mulai dari Rp10.000,” ujar Tina di Jakarta.

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