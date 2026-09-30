MNC Asset Management Raih Penghargaan Investment Manager Awards 2026

JAKARTA - MNC Asset Management kembali menorehkan prestasi di industri pasar modal. MNC Asset Management meraih penghargaan dalam ajang Investment Manager Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust.id dan Infovesta Utama.

Dalam ajang tersebut, MNC Asset Management berhasil meraih penghargaan melalui kategori Reksa Dana Pasar Uang Periode 1 Tahun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan reksa dana pasar uang yang menjadi bagian dari produk MNC Asset Management.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas konsistensi perusahaan dalam menghadirkan produk investasi yang dikelola secara profesional.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh tim MNC Asset Management dalam menjaga kualitas pengelolaan investasi, khususnya pada produk reksa dana pasar uang. Kami berterima kasih kepada nasabah dan mitra APERD yang terus memberikan kepercayaan kepada MNC Asset Management. Ke depan, kami akan terus menjaga konsistensi dalam mengelola investasi dengan memperhatikan kondisi pasar dan kebutuhan investor,” ujar Dimas di Jakarta pada Rabu (30/9/2026).

MNC Asset Management Raih Penghargaan

Sementara itu, Direktur MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi bagian dari perjalanan MNC Asset Management dalam mempertahankan kualitas pengelolaan investasi di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan portofolio secara disiplin dan adaptif. Kami meyakini bahwa konsistensi, penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian penting dalam memberikan layanan investasi yang profesional kepada masyarakat,” tutur Ipan.

MNC Asset Management akan terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan produk dan layanan investasi yang dapat mendukung kebutuhan investor sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri reksa dana di Indonesia.

(Dani Jumadil Akhir)

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