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MNC Insurance Perkuat Kolaborasi dengan AO Group, Joglosemar Jadi Langkah Awal Perlindungan Perjalanan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |14:52 WIB
MNC Insurance Perkuat Kolaborasi dengan AO Group, Joglosemar Jadi Langkah Awal Perlindungan Perjalanan
MNC Insurance Perkuat Kolaborasi dengan AO Group, Joglosemar Jadi Langkah Awal Perlindungan Perjalanan
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JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) memperkuat kolaborasi strategis dengan PT Alfaomega Sehati Mitra (AO Group) dalam menghadirkan solusi perlindungan yang terintegrasi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Sebagai langkah awal dari kerja sama tersebut, MNC Insurance menghadirkan perlindungan perjalanan bagi pelanggan Joglosemar Executive Shuttle Bus, salah satu layanan transportasi di bawah naungan AO Group. 

Kolaborasi ini menjadi langkah awal bagi MNC Insurance dan AO Group dalam mengembangkan ekosistem perlindungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kolaborasi tersebut berpotensi diperluas ke berbagai layanan maupun unit bisnis lainnya di bawah AO Group, menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan perlindungan pada masing-masing layanan. 

Saat ini pelanggan Joglosemar dapat memilih layanan tambahan (add-on) berupa Personal Accident dan Travel Insurance dari MNC Insurance. Perlindungan tersebut mencakup sejumlah risiko perjalanan, antara lain kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap, keterlambatan perjalanan, pembatalan tiket, hingga kehilangan bagasi, sesuai dengan manfaat, syarat, dan ketentuan polis yang berlaku. 

Direktur Sales dan Marketing MNC Insurance Meindy Bernando Sihombing mengatakan bahwa kerja sama dengan AO Group merupakan bagian dari strategi MNC Insurance untuk menghadirkan solusi perlindungan yang semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya kebutuhan mobilitas yang terus berkembang. 

“Kolaborasi bersama AO Group menjadi langkah strategis bagi kami untuk menghadirkan perlindungan yang semakin relevan, mudah dijangkau, dan terintegrasi dengan layanan yang digunakan masyarakat sehari-hari, Joglosemar menjadi implementasi awal dari kerja sama ini. Kami berharap perlindungan dapat menjadi bagian dari customer journey yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus mendukung pengembangan kualitas layanan AO Group,” ujar Meindy di Jakarta.

 

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