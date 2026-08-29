Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance-PT Multindo Auto Finance Perkuat Perlindungan Kendaraan Nasabah

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |17:18 WIB
MNC Insurance-PT Multindo Auto Finance Perkuat Perlindungan Kendaraan Nasabah
PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menjalin kerja sama dengan PT Multindo Auto Finance. (Foto: Okezone.com/MNC Insurance)
A
A
A

SEMARANG— PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menjalin kerja sama dengan PT Multindo Auto Finance (Multindo Auto Finance) dalam menyediakan perlindungan asuransi kendaraan bermotor bagi nasabah Multindo Auto Finance. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya kedua perusahaan dalam menghadirkan solusi perlindungan yang dapat memberikan rasa aman bagi nasabah, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat terjadi selama masa pembiayaan kendaraan, seperti kecelakaan maupun kehilangan kendaraan.

Melalui kerja sama ini, nasabah Multindo Auto Finance dapat memperoleh perlindungan asuransi kendaraan bermotor dengan pilihan jaminan Comprehensive maupun Total Loss Only (TLO), sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Perlindungan tersebut juga dapat dilengkapi dengan berbagai perluasan jaminan sesuai kebutuhan nasabah. 

Direktur Sales & Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Insurance untuk menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kendaraan merupakan salah satu aset penting bagi masyarakat, sehingga perlindungannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, khususnya bagi nasabah yang memperoleh kendaraan melalui fasilitas pembiayaan. Melalui kerja sama dengan Multindo Auto Finance, kami dapat menghadirkan solusi asuransi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah sekaligus memberikan ketenangan dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi,” ujarnya, Jumat (28/8/2026). 

Sementara itu, Sunarjo, Direktur Utama PT Multindo Auto Finance, menyampaikan bahwa perlindungan asuransi menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan layanan pembiayaan yang menyeluruh kepada nasabah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3223016//mnc_insurance-9TP1_large.jpg
MNC Insurance Dukung Proteksi Kendaraan Bernilai Investasi di The Heritage Vol. 1 SKRB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220163//mnc_insurance-2iQ8_large.jpg
MNC Insurance Business Group Raih 3 Penghargaan di Ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220158//mnc_life-E0Yc_large.jpg
MNC Life dan MNC Insurance Raih 15th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2026, Perkuat Akselerasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214161//kartini-682N_large.jpg
MNC Insurance Business Group Gelar SPARK 2026: Dorong Perempuan Bangun Karier dengan Support System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211691//mnc_insurance-MW2b_large.jpg
Antisipasi HP Rusak, MNC Insurance Tawarkan Proteksi Gadget Rp16 Ribuan per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203447//mnc_insurance-DybT_large.jpg
MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2026, Integritas Kunci Keberhasilan Agen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement