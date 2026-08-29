MNC Insurance-PT Multindo Auto Finance Perkuat Perlindungan Kendaraan Nasabah

SEMARANG— PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menjalin kerja sama dengan PT Multindo Auto Finance (Multindo Auto Finance) dalam menyediakan perlindungan asuransi kendaraan bermotor bagi nasabah Multindo Auto Finance. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya kedua perusahaan dalam menghadirkan solusi perlindungan yang dapat memberikan rasa aman bagi nasabah, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat terjadi selama masa pembiayaan kendaraan, seperti kecelakaan maupun kehilangan kendaraan.

Melalui kerja sama ini, nasabah Multindo Auto Finance dapat memperoleh perlindungan asuransi kendaraan bermotor dengan pilihan jaminan Comprehensive maupun Total Loss Only (TLO), sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Perlindungan tersebut juga dapat dilengkapi dengan berbagai perluasan jaminan sesuai kebutuhan nasabah.

Direktur Sales & Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Insurance untuk menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kendaraan merupakan salah satu aset penting bagi masyarakat, sehingga perlindungannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, khususnya bagi nasabah yang memperoleh kendaraan melalui fasilitas pembiayaan. Melalui kerja sama dengan Multindo Auto Finance, kami dapat menghadirkan solusi asuransi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah sekaligus memberikan ketenangan dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi,” ujarnya, Jumat (28/8/2026).

Sementara itu, Sunarjo, Direktur Utama PT Multindo Auto Finance, menyampaikan bahwa perlindungan asuransi menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan layanan pembiayaan yang menyeluruh kepada nasabah.