MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2026, Integritas Kunci Keberhasilan Agen

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:54 WIB
MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2026, Integritas Kunci Keberhasilan Agen
MNC Insurance, anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menggelar Agency Kick Off 2026 di Lido Lake Resort. (foto: Okezone.com/MNC Insurance)
JAKARTA – PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menggelar Agency Kick Off 2026 di Lido Lake Resort by MNC Hotel pada 31 Januari–1 Februari 2026. Mengusung tema “Integrity Drives Excellence”, acara dua hari ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan visi, strategi, dan target perusahaan di 2026, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh agen sebagai ujung tombak distribusi.

Acara mencakup rangkaian kegiatan, mulai dari Business Update & Strategic Alignment, yang menyampaikan pembaruan arah bisnis, hingga Focus Group Discussion (FGD) yang mendorong pertukaran ide antar agen dan tim manajemen. Puncaknya, Kick Off Ceremony menandai peluncuran semangat baru bagi agen dalam menghadapi dinamika pasar asuransi, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dan agen untuk melangkah bersama sepanjang 2026.

Dalam kesempatan ini, MNC Insurance juga memberikan penghargaan bagi para agen berprestasi melalui Top Agent Award dan Agent Profitable Award, sekaligus meluncurkan program insentif terbaru berupa Award Trip ke Beijing dan Shanghai, Cina, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan dedikasi para agen. Tak hanya itu, agen yang hadir bersama pasangan mendapatkan pengalaman khusus melalui Cooking Class dan seminar “Family as Support System”, sebagai wujud perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan keluarga yang menjadi fondasi kuat karier agen. Pada hari kedua, seluruh peserta juga diajak menikmati tur di kawasan Lido untuk menjelajahi keindahan alam sekaligus memperkuat kebersamaan antar agen.

“Melalui tema Integrity Drives Excellence, kami menegaskan bahwa integritas bukan hanya nilai, tetapi kekuatan utama yang mendorong kinerja unggul. Ketika integritas melekat kuat, konsistensi terpelihara, dan kolaborasi berjalan mulus, keberhasilan bukan lagi tujuan, melainkan hasil yang diwujudkan bersama,” ujar Direktur Marketing MNC Insurance, Meindy Bernando Sihombing.

Sementara itu, Managing Director MNC Insurance Business Group, Risye Dillianti, menambahkan bahwa 2026 menjadi momentum penting bagi MNC Insurance untuk memperkuat sinergi dengan seluruh agen. 

 

