NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat pada akhir perdagangan Senin. Investor pun tengah menunggu hasil pertemuan The Fed soal rencana kenaikan suku bunga.

Dow Jones Industrial Average naik 84,29 poin atau 0,26% menjadi 33.061,5. S&P 500 naik 23,45 poin atau 0,57% menjadi 4.155,38 dan Nasdaq Composite bertambah 201,38 poin atau 1,63% menjadi 12.536,02.

Baca Juga: Wall Street Menguat Didukung Kenaikan Saham Twitter hingga 5,6%

Reli pada menit terakhir Wall Street terjadi setelah penurunan persentase terburuk Januari-April S&P 500 sejak 1932, karena pelaku pasar memantapkan diri untuk tanda-tanda peningkatan hawkish dari Fed pada akhir pertemuan kebijakan moneternya pada hari Rabu.

"Pasar dihadapkan dengan sejumlah tantangan dan tidak ada banyak keyakinan dalam satu atau lain cara," kata Manajer Portofolio Senior Dakota Wealth, Robert Pavlik, dilansir dari Reuters, Selasa (3/5/2022).

Baca Juga: Wall Street Turun Tajam Imbas Amazon Rugi hingga Lonjakan Inflasi

"Kami telah mencapai 3% pada 10-tahun (yield Treasury), suku bunga naik, ada perang yang terjadi, ekonomi melambat. Yang kami butuhkan hanyalah Richard Nixon untuk keluar dari tanah," tambahnya.

Sementara itu, laporan Institute for Supply Management menunjukkan aktivitas pabrik AS menurun. Indeks manajer pembelian (PMI) juga berada jauh di bawah konsensus. Data pabrik China yang menurun menyeret saham Eropa ke penutupan yang lebih rendah tajam, meskipun STOXX 600 memangkas kerugiannya menyusul penurunan mendadak 3% di awal sesi - apa yang oleh beberapa broker disebut "flash crash" yang disebabkan oleh perdagangan yang salah. Indeks STOXX 600 pan-Eropa kehilangan 1,46% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) turun 0,05%. Saham pasar berkembang kehilangan 0,47%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang ditutup 0,47% lebih rendah, sementara Nikkei Jepang turun 0,11%.