NEW YORK - Bursa saham AS, Wall Street berakhir menguat di tengah penantian hasil keputusan The Fed terkait suku bunga acuannya. Investor pun memilih saham keuangan dan teknologi menjelang pengumuman Fed.

Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 naik, dengan energi dan keuangan masing-masing naik 2,9% dan 1,3%. Indeks bank S&P 500 naik 2%, dengan Citigroup Inc naik 2,9%.

Bank Sentral AS memulai pertemuan kebijakan dalam dua hari. Pedagang meyakini bahwa 99,9% The Fed akan menaikan suku bunga acuannya 50 basis poin pada hari ini.

Investor pun menantikan apa yang akan disampaikan Ketua Fed Jerome Powell pada hari ini.

“Pendorong nomor satu dari semua volatilitas pasar selama beberapa bulan terakhir adalah retorika hawkish Fed dan Fed, jadi mendapatkan pembaruan dari mereka pada konferensi pers Powell (pada hari Rabu) adalah katalis utama dan saya pikir pasar sekarang hanya dalam mode menunggu,” kata Ahli Strategi Investasi di Baird di Louisville, Kentucky, Ross Mayfield, dilansir dari Reuters, Rabu (4/5/2022).

Adapun tiga indeks utama Wall Steet, Dow Jones Industrial Average naik 67,29 poin atau 0,2% menjadi 33.128,79. S&P 500 naik 20,1 poin, atau 0,48% menjadi 4.175,48 dan Nasdaq Composite bertambah 27,74 poin, atau 0,22%, menjadi 12.563,76.

Pada bulan lalu, Wall Street dihantam ketidakpastian seputar kemampuan The Fed untuk merekayasa soft landing bagi perekonomian, pendapatan beragam dari beberapa perusahaan besar, perang di Ukraina dan terkait pandemi penguncian di Cina. Nasdaq Composite pun merosot hampir 13,3% bulan lalu atau mencatat kinerja bulanan terburuk sejak Oktober 2008 karena saham-saham dengan pertumbuhan tinggi yang bernilai tinggi berada di bawah tekanan dari kenaikan suku bunga. Indeks didorong oleh saham termasuk Apple Inc (AAPL.O), Tesla Inc (TSLA.O) dan Exxon Mobil Corp (XOM.N), yang naik antara 0,7% dan 2,1%. Estee Lauder Cos Inc (EL.N) merosot 5,8% setelah pembuat kosmetik itu memangkas perkiraan laba setahun penuh karena pembatasan COVID-19 baru di China dan krisis Rusia-Ukraina.