Gaji Tukang Las Bawah Air (Underwater Welding) akan dirangkum dalam artikel ini. Pekerjaan tukang las bawah laut bukan pekerjaan kaleng-kaleng.

Dihimpun Okezone dari berbagai sumber, Jumat(27/5/2022), berikut sumber Gaji Tukang Las Bawah Air:

Penyelam komersial dan tukang las bawah air memiliki upah rata-rata per jam mencapai USD34,30 (Rp488 ribu) kurs Rp14.242, kemudian bisa mencapai USD70.570 (Rp 1 miliar) per tahunnya.

Kemudian untuk penyelam di industri layanan manajemen ilmiah digaji USD34,17 per jam dan USD70.070 per tahun.

Lalu untuk penyelam industri teknik sipil dan teknik berat lainnya, bergaji USD33,39 per jam dan USD70.570 per tahunnya.

Serta industri museum, situs sejarah, dan lembaga serupa penyelamnya USD 19,39 per jam dan USD40,330 per tahunnya. Penyelam di industri pendukung transportasi air USD27,71per jam dan USd57,630 per tahun.

Untuk penyelam dalam pemerintahan, gajinya bisa mencapai USD33,41 per jam dan USD69.500 per tahunnya.