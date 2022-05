JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur terbaik untuk membantu nasabah dalam bertransaksi saham.

MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade memiliki fitur bernama Super Order. Fitur ini dapat membantu nasabah untuk memaksimalkan profit dan meminimalisir potensi kerugian. Berikut ini adalah 3 fitur terbaik MotionTrade.

1. Trailing Order

Fitur ini membantu pengguna untuk memasang order Trailing Sell saat harga naik dan melakukan Trailing Buy guna mendapatkan harga saham yang terbaik. Floating profit diamankan dengan menggunakan trailing order dimana saham yang Anda miliki dapat dijual ketika harganya turun. Mulailah dengan memilih saham yang akan dijual dan input kondisi agar sistem dapat mengirimkan pesanan. Selanjutnya, segera tentukan harga patokan untuk menghitung persentase penurunan harga sebelum memasukkan jumlah lot yang ingin dijual pada kolom quantity.

2. Break Order

Fitur lainnya yang termasuk dalam Super Order adalah Break Order. Dengan fitur ini, Anda dapat memanfaatkan tren naik maupun turun. Anda bisa memanfaatkan banyak pilihan automatic sell order yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda termasuk strategi trading yang Anda miliki. Anda juga dapat melihat notasi khusus pada saham yang akan dijual.

3. Good Till Cancel (GTC) Order

Fitur ini memudahkan Anda untuk dapat beraktivitas tanpa harus kehilangan kesempatan untuk membeli/ menjual saham sesuai harga yang diinginkan. Fitur ini memudahkan pengguna MotionTrade dalam memasang order secara otomatis pada harga dan rentang waktu yang sudah ditentukan. Anda dapat menyesuaikan kebutuhan Anda, baik untuk order Buy maupun Sell. Bukan hanya itu, Anda juga dapat menentukan sendiri jangka waktu yang diinginkan agar order tetap terpasang. Penasaran dengan seperti apa cara menggunakan fitur GTC Order? Simak tutorial selengkapnya melalui link: bit.ly/mncsgtcorder!

