MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas menyediakan berbagai pilihan produk reksa dana dalam aplikasi MotionTrade.

MNC Sekuritas menggandeng Capital Asset Management dalam menyelenggarakan promo bertajuk Juni Gebyar Promo Reksa Dana Capital (Juni GEPREC).

Anda bisa mendapatkan cashback reksa dana Capital Fixed Income Fund senilai Rp 50.000,- dengan pembelian reksa dana Capital Asset Management apapun senilai minimum Rp 1.000.000,- melalui aplikasi MotionTrade. Periode program ini berlangsung pada 1-30 Juni 2022.

Promo ini berlaku first come, first served. Cashback berlaku untuk 100 investor pertama, dan tidak dapat diuangkan maupun dipindahtangankan.

Promo ini berlaku first come, first served. Cashback berlaku untuk 100 investor pertama, dan tidak dapat diuangkan maupun dipindahtangankan.