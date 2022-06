JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Adapun salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Singkatnya, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan tanam modal di suatu perusahaan atau suatu aset dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungannya di kemudian hari.

Bagi generasi milenial, memiliki investasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Meski modal awalnya kecil, namun apabila dimulai sejak muda akan mendapatkan banyak manfaat untuk kedepannya. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 4 jenis investasi yang banyak diminati kaum milenial.

Baca Juga: Mendag Singapura: RI Miliki Peluang Investasi yang Menggiurkan

1. Reksa Dana Saham

Investasi saham memiliki karakteristik high gain high risk. Artinya, investasi ini menawarkan peluang penghasilan besar dengan risiko yang besar juga. Akan tetapi, kamu bisa meminimalisir risikonya dengan memilih tipe reksa dana saham.

Produk ini sangat cocok sebagai investasi generasi milenial yang baru pertama kali menanamkan modal di produk saham. Uang kamu nantinya akan dikelola oleh seorang manajer investasi yang profesional dan berpengalaman. Dengan begitu, kamu bisa meminimalisir risikonya.

2. Deposito Berjangka

Deposito merupakan salah satu produk finansial yang ditawarkan oleh bank, bentuknya mirip seperti tabungan. Saat ini, bahkan cukup banyak bank yang menawarkan imbal hasil kompetitif untuk produk deposito yang mereka tawarkan.

Baca Juga: Singapura Bidik Indonesia Sebagai Target Investasi

Jangka waktu deposito pun beragam. bisa memilih jangka waktu mulai dari 3, 6, 12, bahkan hingga 36 bulan lamanya. Bijaklah dalam memilih jangka waktu deposito sesuai dengan kebutuhan finansial.

3. Perhiasan

Investasi ini biasanya banyak dilakukan oleh para wanita. Selain dapat dijadikan sebagai aset, perhiasan juga dapat digunakan sehari-hari untuk mempermanis penampilanmu. Biasanya, wanita membeli perhiasan berupa cincin, anting, gelang tangan atau kaki, serta kalung.

4. Emas dan Logam Mulia

Jika investasi perhiasan umumnya hanya dilakukan oleh wanita, beda cerita dengan emas dan logam mulia. Investasi jenis ini banyak dilakukan oleh pria maupun wanita. Karena produk penanaman modal ini tergolong mudah.

Hingga saat ini, emas merupakan jenis penanaman modal yang tergolong memuaskan. Imbal baliknya selalu mendatangkan keuntungan bagi para investor. Selain itu, emas juga minim risiko dan bersifat liquid.

Nah, kalau kamu ingin investasi perhiasan, emas, atau logam mulia tapi bingung beli dimana? Jangan khawatir! Kunjungi saja platform AladinMall by Mister Aladin. Karena, marketplace yang satu ini menyediakan banyak pilihan perhiasan, emas, hingga logam mulia dengan harga yang menarik.

Terlebih, saat ini lagi ada Promo Weekend Deals – Jumat Sampai Minggu Diskon Seru di mana kamu bisa mendapatkan diskon hingga 72%! Wah, nggak main-main kan diskonnya. Kapan lagi bisa investasi dengan modal yang super hemat!

Tak usah khawatir akan keaslian produk, soalnya AladinMall by Mister Aladin hanya menjual barang dari official store seperti Mulia Antam x Hartadinata & NK Emas Mini Gold, YLL Jewellery, Lino and Sons, Kingsman, dan masih banyak lagi. Yang pasti, mereka adalah brand-brand yang sudah terpercaya untuk menghasilkan produk-produk berkualitas.

Makanya, buruan deh borong semua produk perhiasan, emas, atau logam mulia di AladinMall by Mister Aladin karena promonya akan berakhir hari ini! Selain bisa dapat diskon besar-besaran, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) lho! Pastinya, kamu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah!