JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat terbatas dan rawan profit taking pada perdagangan hari ini, Senin 6 Juni 2022.

Sejumlah saham perusahaan dapat menjadi pilihans seperti BBNI, HRUM, INDF dan MAPI.

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas, Andri Zakaria Siregar mengatakan, secara teknikal indeks masih berada dalam tren bullish selama di atas 6.932. Apabila berhasil bertahan, maka indeks berpeluang menguat, namun hanya bersifat terbatas, sekaligus rawan koreksi.

“Indikator MACD netral, Stochastic overbought & weak buy power. Selama di atas 6.930, berpeluang menuju 6.888 DONE-6.988 DONE- 7.040 DONE/7.090 DONE/7.150/7.209 gap DONE. Next target 7.286/7.355,” kata Andri dalam riset yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (6/6/2022).

Adapun level resistance pada perdagangan hari ini akan berada di posisi 7.209 / 7.234 / 7.274 / 7.355, sedangkan level support berada di 7.148 / 7.090 / 7.040 / 7.023, dengan perkiraan range 7.120 - 7.240.

Lebih lanjut, Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Leisyaputra menyampaikan, Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 1,05%, begitu juga dengan S&P 500 yang mencatat pelemahan 1,63%, bahkan indeks Nasdaq mencatat penurunan yang lebih dalam sebesar 2,47%.

“Penurunan indeks Wall Street seiring langkah investor dalam mencermati data perekonomian AS yang mencatat penambahan lapangan kerja 390.000 pada Mei 2022, lebih baik dibandingkan perkiraan dan potensi peningkatan suku bunga,” jelas Maxi. Di sisi lain, pada Jumat lalu hampir seluruh bursa regional Asia Pasifik mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi dicatat oleh Nikkei, antara lain ditunjang oleh penguatan saham Fast Retailing yang cukup signifikan. BACA JUGA:Siloam Hospitals (SILO) Segera Bayar Dividen Tunai Rp19,3/Saham, Cek Jadwalnya Seiring kondisi tersebut, investor dapat mencermati saham BBNI dengan rekomendasi buy pada harga Rp8.700 - Rp8.800 target Rp9.075/Rp9.200 stop loss di bawah Rp8.450. Kemudian saham HRUM, rekomendasi buy Rp2.370-Rp2.410 target Rp2.490-Rp2.550 stop loss di bawah Rp2.230. Investor juga dapat mencermati saham INDF, rekomendasi buy Rp6.600-Rp6.650 dengan target Rp6.750/Rp6.800 stop loss di bawah Rp6.500. Saham MAPI direkomendasikan trading buy dengan target Rp960/Rp970 stop loss di bawah Rp870.