JAKARTA - PT Kereta Api Logistik atau KAI Logistik membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi. Lowongan kerja KAI Logistik terbuka bagi generasi muda lulusan minimal Diploma III (D3) hingga Sarjana 1 (S1) yang ingin merintis karier.

Mengutip kalogistics.co.id hari ini, Senin (6/6/2022), formasi yang dibuka antara lain Specialist Muda IT Development (ID), Specialist Muda Accounting (AC), Specialist Muda Risk Management & Quality Assurance (RQ), Specialist Muda Marketing (MK), Specialist Muda Human Capital (HC), dan Junior Specialist Muda Facility Strategic Planning & Evaluation (FS).

Bagi yang berminat, simak kualifikasi tiap-tiap formasi di bawah ini:

1. Specialist Muda Accounting (AC)

Jenis Kelamin Pria

Lulusan S1 Jurusan Akutansi

Pengalaman Kerja Minimal 7 Tahun pada Bidang Akuntansi selevel Assistance Manager

Memiliki Brevet A dan B;

Minimal Pernah Bekerja di KAP 3 Tahun untuk level Supervisor;

Bisa mengoperasikan SAP FICO;

Memahami dan Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi;

Memahami dan bisa mengimplementasikan PSAK Terbaru (Khususnya PSAK 71, 72 dan 73);

Memahami dan bisa mengimplementasikan Perpajakan;

Memiliki Kemampuan Analisa Kinerja Keuangan.

2. Specialist Muda Risk Management & Quality Assurance (RQ)

Jenis Kelamin Pria & Wanita

Lulusan S1 Jurusan Manajemen / Bisnis / Keuangan / Manajemen Resiko / Statistik / Engineering.

Memiliki pengalaman 7 tahun sebagai Risk Analyst atau Financial Analyst atau Strategic Analyst;

Diutamakan memiliki sertifikasi di bidang Risk Management yang diakui baik secara Nasional maupun International minimum QRMA (Qualified Risk Management Analyst) atau CRMO (Certified Risk Management Officer), akan menjadi keunggulan apabila telah memiliki sertifikasi CRMP;

Memiliki kemampuan analisis dan teliti;

Memahami Commercial awareness;

Menguasai Computer Skills ( Ms. Word, Excell, Power Point) dan sistem database

Memiliki Planning and organizational skills;;

Memahami broader business issues;

Proactive, strong-minded, quick thinker and assertive;

Memiliki influencing skills and negotiation skills

3. Specialist Muda Marketing (MK)

Jenis Kelamin Pria & Wanita

Lulusan S1 Jurusan Marketing

Pengalaman Sales Logistik minimal 7 tahun atau;

Pengalaman Sales umum selama 10 tahun

4. Specialist Muda Human Capital (HC)

Jenis Kelamin Pria & Wanita

Lulusan S1 Jurusan Manajemen/Psikologi

Berpengalaman dalam bidang SDM minimal 7 tahun;

Menguasi UU Ketenagakerjaan/cipta kerja, BPJS dan Payroll Skill;

Menguasi Career Path pekerja;

Memahami penyusunan kamus kompetensi;

Memahami penyusunan Key Performance Indicators;

Terbiasa dengan penyusunan Peraturan Perusahaan;

Diutamakan yang memililiki sertifikasi SDM dari BNSP

5. Junior Specialist Muda Facility Strategic Planning & Evaluation (FS)

Jenis Kelamin Pria

Lulusan D3/S1 Teknik Sipil

Memiliki pengalaman kerja minimal 8 tahun untuk D3 dan minimal 7 tahun untuk S1 di bidangnya;

Menguasai pembuatan DED, KAK, RAB;

Mampu mengoperasikan software :

a. AUTOCAD, BRISCAD, BIM;

b. ETABS;

c. SAP 2000;

Diutamakan pernah menjadi asisten dosen laboratorium.

6. Specialist Muda IT Development (ID)

Jenis Kelamin pria & wanita

Lulusan S1 / S2 Jurusan Teknik Informatika / Sistem Informasi;

Memiliki pengalaman kerja minimal 7 tahun untuk S1 dan minimal 5 tahun untuk S2 di bidang it development;

Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai Team Leader IT/ Supervisor IT/ Asisten Manager it;

Memiliki Analytical thinking, problem solving skills dan troubleshooting skills yang baik;

Memiliki komunikasi dan leadership skill yang baik;

Memiliki sertifikasi IT profesional;

Berpengalaman dalam proses bisnis dan pembuatan aplikasi di perusahaan bidang logistik;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam design pattern dan Object Oriented Programming.;

Berpengalaman dengan Software Development Life-Cycle (Waterfall, Agile Scrum, dll)

Diutamakan memiliki pengalaman dalam pemograman Java menggunakan J2EE Architecture (MVC, Servlet, Spring Boot, EJB, dll.);

Berpengalaman menggunakan ORM technologies (JPA2, Hibernate);

Berpengalaman mengembangkan sistem backend menggunakan Spring Boot atau Node.js;

Memiliki pengalaman Integrasi API menggunakan REST, SOAP, JSON;

Nilai plus apabila pengalaman menggunakan Flutter, Google Firebase, Google Map;

Berpengalaman menggunakan bahasa pemograman PHP (laravel, codeigniter);

Berpengalaman menggunakan JS sistem (backend: Node.JS dan Frontend: Angular, React.JS);

Berpengalaman menggunakan application server (apache tomcat, nginx, dll);

Berpengalaman dalam implementasi microservices;

Memiliki pengalaman databases SQL (Postgresql, Oracle, SQL Server, MySQL, dll) dan No SQL (MOngoDB);

Memahami versioning tool (GIT) ;

Nilai plus apabila pernah menerapkan salah satu teknologi message broker seperti RabbitMQ, Kafka;

Familiar dengan penggunaan Payment Gateway.

Adapun dokumen lamaran yang perlu disiapkan oleh calon kandidat, di antaranya:

Pas foto terbaru background berwarna biru, menggunakan kemeja putih dan menggunakan format jpg/jpeg;

Ijazah D3/S1/S2 asli atau fotokopi legalisir;

Transkrip D3/S1/S2 asli atau fotokopi legalisir;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang masih berlaku;

Akreditasi jurusan program studi D3/S1/S2 pada saat tanggal kelulusan;

Sertifikat sesuai dengan ketentuan masing-masing formasi.

Khusus dokumen persyaratan lamaran poin 2 s.d 6 memakai format pdf dengan ukuran maksimal 2 Mb.

Bagi calon kandidat yang berminat dapat segera mengirimkan lamaran dengan menyertakan surat lamaran, CV/resume, fotokopi ijazah, foto transkrip nilai dan dokumen pendukung lainnya, melalui email recruitment@kalogistics.co.id dengan mencantumkan subyek kode masing-masing posisi yang akan dilamar.

Perlu diingar bahwa pendaftaran ditutup tanggal 15 Juni 2022. Jangan sampai terlewat ya!